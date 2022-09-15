Хуснуллин: На российские стройки могут привлечь осужденных по нетяжелым статьям
Осужденных по нетяжелым экономическим статьям могут привлечь на российские стройки. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Слова зампреда правительства приводит РИА Новости. Хуснуллин подчеркнул, что в Минюст внесли соответствующую законодательную поправку.
«Сегодня по закону, даже если ты находишься на исправительных работах и ведешь себя нормально, ты можешь получить возможность условно-досрочного освобождения. Я считаю, что эта мера приведет к тому, что часть заключенных по нетяжелым экономическим статьям могла бы работать на стройке», — указал зампред правительства.
Также вице-премьер рассказал, что на стройки в РФ могут привлечь 20-50 тысяч рабочих из Северной Кореи.
В июне Хуснуллин допускал, что для решения проблемы дефицита рабочих на стройки могут привлечь заключенных. Как отмечал вице-премьер, имеют право быть привлеченными к работе около 180 тысяч человек.
Ранее Хуснуллин сообщил, что в России в стадии строительства находится более 100 млн кв. м жилья, этот показатель был достигнут впервые с апреля 2020 года, напоминает телеканал «360».
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