Вице-мэр Бочкарёв: Москва переводит стройки по реновации в цифровой формат
Строительство жилья в рамках программы реновации переводится на облачную платформу для автоматизации и управления рабочими процессами. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, благодаря новой платформе для всех участников строительства в одном сервисе и едином интерфейсе доступны вся документация, фото и видеоматериалы, а также финансовые показатели.
«Это решение позволяет структурировать хранение документации, сокращает сроки согласования документации, и в конечном итоге приведет к сокращению строительного цикла», – пояснил вице-мэр.
Он также подчеркнул, что благодаря этому сотни тысяч москвичей смогут переехать в новое комфортное жилье гораздо быстрее, чем планировали.
Появление таких продуктов в реестре отечественного программного обеспечения – очень важный шаг в части импортозамещения технологий. Об этом заявил руководитель Amethyst Group Марат Хафизов.
Он также отметил, что платформа полностью адаптирована для работы с законодательной базой строительства в РФ и соответствует требованиям, предъявляемым к ИТ-решениям, внедряемым в российскую информационную инфраструктуру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+23 909 / сут.
Умерли
383 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+20 583 / сут.
- СМИ: задержан замглавы правительства Ленинградской области Сергей Харлашкин
- В РСТ указали на подорожание отелей в Сочи на 19%
- Регулятор ФРГ: Запасов газа без поставок из России хватит на 2,5 месяца
- Вице-президент РСТ назвал средний чек по перелетам в Турцию
- Австралия расторгла договор с Россией об аренде земли под строительство здания посольства
- Задымление на юге Москвы объяснили лесными пожарами в Рязанской области
- «Проблема с Крымом»: В РСТ заявили о неудачном турсезоне для полуострова
- В России запустят выдачу льготных кредитов малому и среднему бизнесу под 3-4,5%
- КПРФ отозвала кандидата в думу Владивостока из-за «невнятной позиции» о спецоперации
- Володин: Антироссийские санкции бумерангом ударили по США и ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru