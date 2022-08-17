Вице-мэр Бочкарёв: Москва переводит стройки по реновации в цифровой формат

Строительство жилья в рамках программы реновации переводится на облачную платформу для автоматизации и управления рабочими процессами. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, благодаря новой платформе для всех участников строительства в одном сервисе и едином интерфейсе доступны вся документация, фото и видеоматериалы, а также финансовые показатели.

«Это решение позволяет структурировать хранение документации, сокращает сроки согласования документации, и в конечном итоге приведет к сокращению строительного цикла», – пояснил вице-мэр.

Он также подчеркнул, что благодаря этому сотни тысяч москвичей смогут переехать в новое комфортное жилье гораздо быстрее, чем планировали.

Появление таких продуктов в реестре отечественного программного обеспечения – очень важный шаг в части импортозамещения технологий. Об этом заявил руководитель Amethyst Group Марат Хафизов.

Он также отметил, что платформа полностью адаптирована для работы с законодательной базой строительства в РФ и соответствует требованиям, предъявляемым к ИТ-решениям, внедряемым в российскую информационную инфраструктуру.

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ФОТО: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:ЦифровизацияРеновация ЖильяСтроительствоМосква
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