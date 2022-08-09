Пушилин: Первые северокорейские строители прибудут в ДНР в ближайшее время

Донецкая Народная Республика обсуждает с Пхеньяном возможное прибытие в ДНР северокорейских строителей. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

«Уже ведутся переговоры о том, чтобы строители, в том числе из Северной Кореи, бригадами заезжали непосредственно на восстановление территорий ДНР», —подчеркнул он.

По словам главы ДНР, до принятия санкционных мер КНДР направляла своих специалистов на стройки в другие страны. Денис Пушилин охарактеризовал северокорейских строителей как профессионалов, обладающих высокой квалификацией, достойным уровнем дисциплины, способных добиться значительных результатов в работе.

Глава ДНР Пушилин выразил готовность посетить КНДР

Глава Донецкой Народной Республики добавил также, что Министерство иностранных дел способствует тому, чтобы первая группа строителей, включающая в себя бригадиров, планирующих оценить объёмы предстоящей работы, прибыла в ДНР уже в ближайшее время.

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял о готовности посетить КНДР. Представитель республики в России Ольга Макеева вручила послу КНДР в Москве Син Хон Чхолю ноту «с предложением об установлении дипломатических отношений».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:СтроительствоСеверная КореяУкраинаДНР
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