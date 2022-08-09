Пушилин: Первые северокорейские строители прибудут в ДНР в ближайшее время

Донецкая Народная Республика обсуждает с Пхеньяном возможное прибытие в ДНР северокорейских строителей. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

«Уже ведутся переговоры о том, чтобы строители, в том числе из Северной Кореи, бригадами заезжали непосредственно на восстановление территорий ДНР», —подчеркнул он.

По словам главы ДНР, до принятия санкционных мер КНДР направляла своих специалистов на стройки в другие страны. Денис Пушилин охарактеризовал северокорейских строителей как профессионалов, обладающих высокой квалификацией, достойным уровнем дисциплины, способных добиться значительных результатов в работе.