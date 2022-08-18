На стройках в России работают более 5 тысяч заключенных
Более пяти тысяч заключенных отправили работать на строительные площадки в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правления Национальной ассоциации профессионалов кадрового обеспечения в строительстве и промышленности Сергея Быстрова.
По его словам, в рамках эксперимента с ФСИН было создано 114 исправительных центров. Отмечается, что заключенные работают «достаточно хорошо». Пилотный проект был запущен два года назад. В итоге инициатива получила положительный отклик.
Ранее директор ФСИН России Александр Калашников предложил отправлять заключенных туда, где не хватает рабочей силы. Речь шла также о площадках, на которые приглашают работать трудовых мигрантов.
Как сообщало ранее, к стройке жилья по программе реновации в столице привлекут примерно 200 осуждённых к принудительным работам.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,0 млн+33 106 / сут.
Умерли
383 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+22 680 / сут.
- На стройках в России работают более 5 тысяч заключенных
- Основатель Pink Floyd не исключил, что власти США могут убить Ассанжа
- Из Нидерландов в США экстрадирован россиянин Дубников
- В Госдепе считают рутинными учения «Восток-2022» в России с участием КНР
- В США объяснили выдачу визы Лаврову
- «Спартак» и «Зенит» попали в одну группу в Кубке РФ по футболу
- Семерых постояльцев спасли из горящего хостела в Москве
- Один человек погиб в ДТП в Тамбовской области
- США и ряд стран ЕС запросили проведение заседания СБ ООН по Украине
- Зеленский: дипмиссии 55 стран возобновили работу в Киеве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru