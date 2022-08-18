На стройках в России работают более 5 тысяч заключенных

Более пяти тысяч заключенных отправили работать на строительные площадки в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правления Национальной ассоциации профессионалов кадрового обеспечения в строительстве и промышленности Сергея Быстрова.

Заключенные сбежали из колонии-поселения в Уфе

По его словам, в рамках эксперимента с ФСИН было создано 114 исправительных центров. Отмечается, что заключенные работают «достаточно хорошо». Пилотный проект был запущен два года назад. В итоге инициатива получила положительный отклик.

Ранее директор ФСИН России Александр Калашников предложил отправлять заключенных туда, где не хватает рабочей силы. Речь шла также о площадках, на которые приглашают работать трудовых мигрантов.

Как сообщало ранее, к стройке жилья по программе реновации в столице привлекут примерно 200 осуждённых к принудительным работам.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Заключенные
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