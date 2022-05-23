Владимир Ефимов рассказал о росте производства строительных материалов в Москве на 60 процентов
В Москве в первом квартале этого года почти на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилось производство строительных и отделочных материалов. В этом секторе экономики в столице заняты более 200 предприятий, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Объем производства строительных материалов в столице в январе – марте 2022 года вырос на 59,1 процента по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Кроме того, за первые три месяца московские компании поставили заказчикам продукцию на 35,3 миллиарда рублей – это на 57,1 процента превышает результаты аналогичного периода 2021 года и на 65 процентов – 2020 года. В целом сегодня строительные и отделочные материалы в городе выпускают 205 производителей, 29 из них – это средние и крупные предприятия. В столичных компаниях из данной сферы сейчас трудятся 17,8 тысячи человек», – сказал Владимир Ефимов.
Стройматериалы московских компаний используют при реализации крупных инфраструктурных проектов, возведении метро и жилья в столице. Увеличение выпуска конструкций из металла обеспечило рост объема производства продукции в первом квартале 2022 года. В этом секторе задействовано 34 производителя строительных металлических конструкций и изделий.
«Среди них – предприятие по созданию систем вентиляции для промышленных объектов, изготовитель арматурных каркасов, металлических дверей и другие. За первые три месяца 2022 года они выпустили на 36,1 процента больше продукции, чем за тот же период 2021 года», – уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Власти Москвы стимулируют создание новых производственных площадок на своей территории. Столичные организации могут арендовать землю для создания новых и реконструкции существующих объектов по ставке один рубль в год, получить льготные кредиты от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов по строительству объектов нежилого назначения в городе. Для этого в Фонд по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина дополнительно направили 10 миллиардов рублей.
Кроме того, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства принимает заявки столичных компаний на льготные кредиты на пополнение оборотных средств. На реализацию данной меры также выделили 10 миллиардов рублей.
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