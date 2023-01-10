Компенсации будут? Названы риски программы лизинга жилья для арендаторов
У застройщиков нет никаких рисков, связанных с программой лизинга, потому что речь идет о готовом жилье, у арендаторов же, напротив, другая ситуация, отметил в эфире НСН риелтор Константин Апрелев.
Главные риски лизинга квартир грозят арендатору, необходимо определить, в каком объеме будет выплачиваться компенсация, если он был вынужден сделать там ремонт, а квартиру впоследствии выкупить не смог, заявил вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что Банк России хочет развивать рынок аренды и лизинга квартир в качестве альтернативы ипотечному кредитованию. Лизинг предполагает возможность поэтапного приобретения жилья в собственность с условием аренды невыкупленной части. Апрелев отметил, что для инвесторов лизинг квартир будет неинтересен.
«У застройщиков здесь никаких рисков нет, потому что речь идет о готовом жилье. В свою очередь, арендатор снимает жилье, сразу заключает договор, который наделяет его приоритетным правом выкупа. Главные риски здесь для арендатора, что он не сможет выкупить, а банк будет вынужден продать это жилье. Вопрос в том, предполагает ли арендатор что-то вкладывать в это жилье, в ремонт. Одно дело, если банк предоставляет полностью готовое жилье, и другое дело, если арендатор будет это жилье ремонтировать и благоустраивать. Нужно понимать, в каком объеме будет выплачиваться компенсация за ремонт», - сказал Апрелев.
По его словам, в сегодняшних условиях рынок аренды с возможностью выкупа может быть выходом для большинства застройщиков, потому что рентабельность является главным вопросом для них.
«Теоретически, это интересно. Вопрос ставки аренды, в каком размере она будет предложена, что за объекты это будут. Нужно понимать, что этот бизнес интересен и привлекателен для арендатора. Но экономически это не очень интересная история для инвестора. Может быть, в сегодняшних условиях рынок аренды с возможностью выкупа – это какой-то выход для большинства застройщиков, потому что рентабельность является главным вопросом для них. Если они не продают уже построенное, готовое жилье, но пока до такой стадии рынок не дошел, то это интересно для рынка и для потребителя. Но нужно будет поработать, чтобы эта схема стала экономически привлекательна для банков», - резюмировал Апрелев.
В свою очередь, владелец группы компаний «Компаньон» Арсен Унанян в разговоре с НСН рассказал, что лизинговые компании почти не развивались в направлении лизинга квартир, потому что есть гораздо более доходные продукты.
«Лизинг в сфере недвижимости особо не развивался, потому что суть лизинга – это возмещение налогов, в первую очередь НДС. А в ситуации с жильем НДС зачастую не возникает. Поэтому лизинговые компании особо в этом направлении не развивались, потому что это экономически не обоснованно, есть гораздо более доходные продукты. Как один из небольших шажков для повышения продаж на падающем рынке – это имеет место быть, но вряд ли каким-то образом это кардинально повлияет на рынок», - резюмировал Унанян.
Ранее управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка в беседе с РБК уточняла, что покупать жилье с помощью лизинга в России разрешено с 2011 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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