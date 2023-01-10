Компенсации будут? Названы риски программы лизинга жилья для арендаторов

По его словам, в сегодняшних условиях рынок аренды с возможностью выкупа может быть выходом для большинства застройщиков, потому что рентабельность является главным вопросом для них.

«Теоретически, это интересно. Вопрос ставки аренды, в каком размере она будет предложена, что за объекты это будут. Нужно понимать, что этот бизнес интересен и привлекателен для арендатора. Но экономически это не очень интересная история для инвестора. Может быть, в сегодняшних условиях рынок аренды с возможностью выкупа – это какой-то выход для большинства застройщиков, потому что рентабельность является главным вопросом для них. Если они не продают уже построенное, готовое жилье, но пока до такой стадии рынок не дошел, то это интересно для рынка и для потребителя. Но нужно будет поработать, чтобы эта схема стала экономически привлекательна для банков», - резюмировал Апрелев.

В свою очередь, владелец группы компаний «Компаньон» Арсен Унанян в разговоре с НСН рассказал, что лизинговые компании почти не развивались в направлении лизинга квартир, потому что есть гораздо более доходные продукты.