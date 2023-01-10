В России могут запустить программу лизинга жилья

Издание ссылается на Стратегию развития финансового рынка РФ до 2030 года, опубликованную на официальном портале правовой информации. В документе говорится, что развитие рынка аренды недвижимости и расширение использования электронной закладной при ипотеке снизит издержки банков и создаст условия для уменьшения ипотечных ставок.

Отмечается, что на обеспечение доступности жилья повлияет использование лизинга квартир — поэтапного приобретения недвижимости в собственность с условием аренды невыкупленной части. Таким образом арендатор, ежемесячно погашая обязательные платежи, становится владельцем жилья, пишет Ura.ru.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в РФ пока не очень распространена практика предоставления жилья в аренду в том числе государством.

«У большинства наших граждан возможности приобрести жилье даже в ипотеку весьма ограничены. Поэтому есть предложение, чтобы государство либо какие-то коммерческие инвесторы вкладывали деньги в строительство жилья, а дальше люди могли бы жить там и платить за его использование», — отметил парламентарий.

Аксаков добавил, что россияне стали «более подвижными» и перемещаются «с одного места на другое», поэтому для многих выгоднее арендовать жилье. В связи с этим необходимо развивать направление аренды, сделав при этом стоимость съемного жилья доступной. Как отметил депутат, это станет с одной стороны решением социальной проблемы, а с другой — загрузит строительную индустрию и смежные отрасли экономики.

В свою очередь, член комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ Александр Евсеев отметил, что при развитии рынка аренды государство может предусмотреть льготы для отдельных категорий граждан. Эксперт считает, что при вдумчивом подходе такой инструмент можно использовать «во благо» и улучшить жилищные условия многих россиян.

