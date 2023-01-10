Сбербанк с 10 января повысил ставки по ипотеке
Сбербанк 10 января повысил ипотечные ставки по своим программам на новостройки и вторичное жилье на 0,5 процентного пункта, говорится на сайте учреждения.
Теперь минимальная ставка составляет 10,9% годовых. В банке такое изменение объяснили «текущими рыночными условиями». В то же время ставки по программам с государственной поддержкой не меняются. Так, минимальная ставка по льготной ипотеке составит от 7,3% годовых на строительство дома и от 7,7% на покупку дома или квартиры в новостройке.
Кредит по программе «Семейная ипотека» доступен для оформления при ставке от 5,3% на строительство жилого дома и от 5,7% годовых на покупку жилого дома или квартиры в новостройке.
Кредитное учреждение отмечает, что дольше всех на рынке держит ипотечные ставки на неизменном уровне и максимально идет навстречу клиентам.
Жилье на вторичном рынке недвижимости в России подешевеет в ближайшее время, его начнут продавать с дисконтом. Это связано с тем, что покупателей стало меньше, а количество продавцов выросло, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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