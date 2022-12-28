«Спекулянты и паразиты»: В отрасли поддержали запрет брать несколько льготных ипотек
Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила НСН, что спекулянты покупают квартиры с целью перепродать, что взвинчивает цены до 100%.
Каждая третья квартира по льготной ипотеке приобретается с целью перепродажи, что является спекуляцией и искусственно задирает цены на рынке, заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН.
Ранее Центробанк предложил запретить пользоваться льготной ипотекой более одного раза. Директор департамента финстабильности ЦБ Елизавета Данилова заявила «Известиям», что это позволит сделать программу более адресной и снизить риски перегрева на рынке недвижимости. Радченко объяснила, почему такие ограничения действительно необходимы сегодня.
«Я поддерживаю эту меру. Я лично знаю людей, которые набрали по три-четыре ипотеки. Это не инвесторы, это спекулянты, которые накупили этих квартир, пользуясь дешевой ипотекой, чтобы их потом продавать. Они паразитируют на рынке недвижимости, потому что они не добавляют ничего ценного, только задирают цены, делая жилье недоступным для тех, кому оно нужно. Это очень большая доля, минимум 30%. Каждая третья квартира куплена для перепродажи. За последние годы цены поднялись на 30-40 и даже 100% в некоторых регионах», - отметила Радченко.
Она также рассказала, как эту проблему решают во Франции, где спекулировать на жилье просто невыгодно.
«Есть умные страны, в которых невозможно спекулировать на жилье, например, Франция. Там очень высокий налог с перепродажи – 30% от прибыли с продажи квартиры через год после приобретения. У нас 13%, но у нас все обходят эту норму, не показывая доход. Если хочешь спекулировать – иди на биржу, жилье – это жилье. Там приветствуются долгосрочные инвесторы, которые покупают квартиры и сдают их, есть льготы», - добавила эксперт.
Ранее вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев сказал НСН, что в течение года-двух цены на московские новостройки могут снизиться на 15%, на текущий момент рынок уже откорректировался на 5-7%.
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