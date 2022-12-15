«Останется на плаву»: Названы плюсы продления льготной ипотеки для рынка недвижимости
Рынок сегодня «стоит», квартиры выставляются на сайтах по старым ценам и висят очень долго, в 2023 году в любом случае будут скидки и понижение цен, отметил в эфире НСН Денис Бутовичев.
Продление программы льготной ипотеки с новой ставкой под 8% позволит рынку недвижимости остаться на плаву, но цены сильно не упадут, заявил юрист по недвижимости Денис Бутовичев в разговоре с НСН.
Накануне Владимир Путин заявил, что правительство России продлит программу льготной ипотеки до 1 июля 2024, повысив ставку с 7% до 8%. При этом он указал, что программа семейной ипотеки будет расширена на семьи с двумя детьми, не достигшими 18 лет. Денис Бутовичев отметил, что для рынка недвижимости это хорошая новость.
«С одной стороны, ставка повысилась, но с другой – расширилась семейная ипотека. Это позволит рынку недвижимости остаться на плаву и избежать падения цен на недвижимость, которое началось в этом году. Сейчас мы наблюдаем историю, что рынок стоит. Квартиры выставляются на сайтах объявлений по старым ценам, при этом висят очень долго. Количество предложений увеличилось. Это значит, что в любом случае будут скидки, понижение цен, но какого-то провала удастся избежать. Будет стагнация и медленное сползание в зависимости от того, будет ли экономический рост. Если же в политике ничего не изменится, то в любом случае цены должны сползать вниз, поскольку люди уезжают из страны, не видят будущего, либо не покупают жилье и живут на съемных квартирах», - сказал Бутовичев.
От отметил, что большой разницы для рынка в ипотеке под 7% или под 8% не будет. Также Бутовичев подчеркнул, что отложенный спрос на недвижимость уже реализовался и в ближайшее время можно будет наблюдать только спрос, который диктует конкретный период, без ажиотажа.
«Разницы в ипотеке под 7% и под 8% существенной не будет. Если в процентах, то один процентный пункт – это всего лишь 12,5%. Это существенного влияния не окажет. При этом спрос на недвижимость в последние два года был ажиотажным и на фоне роста цен все понакупили квартир. Солидарен с теми коллегами, которые считают, что отложенный спрос реализовался и сейчас мы будем наблюдать только спрос, который диктует именно конкретный период, без ажиотажа. На ипотеку обычно идут молодые семьи, которые либо впервые покупают квартиру, чтобы родить детей в новой квартире, либо это люди, у которых уже есть дети и которые расширяют свою недвижимость. При этом эти люди должны обладать соответствующим доходом», - резюмировал Бутовичев.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не видит необходимости в продлении программы льготной ипотеки под 7% годовых, так как это грозит повышением цен на жилье. По ее словам, другие программы — работающие, они направлены на поддержку ипотеки в тех секторах и среди тех групп населения, где, по мнению ЦБ, это необходимо, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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