«Останется на плаву»: Названы плюсы продления льготной ипотеки для рынка недвижимости

Накануне Владимир Путин заявил, что правительство России продлит программу льготной ипотеки до 1 июля 2024, повысив ставку с 7% до 8%. При этом он указал, что программа семейной ипотеки будет расширена на семьи с двумя детьми, не достигшими 18 лет. Денис Бутовичев отметил, что для рынка недвижимости это хорошая новость.

«С одной стороны, ставка повысилась, но с другой – расширилась семейная ипотека. Это позволит рынку недвижимости остаться на плаву и избежать падения цен на недвижимость, которое началось в этом году. Сейчас мы наблюдаем историю, что рынок стоит. Квартиры выставляются на сайтах объявлений по старым ценам, при этом висят очень долго. Количество предложений увеличилось. Это значит, что в любом случае будут скидки, понижение цен, но какого-то провала удастся избежать. Будет стагнация и медленное сползание в зависимости от того, будет ли экономический рост. Если же в политике ничего не изменится, то в любом случае цены должны сползать вниз, поскольку люди уезжают из страны, не видят будущего, либо не покупают жилье и живут на съемных квартирах», - сказал Бутовичев.

От отметил, что большой разницы для рынка в ипотеке под 7% или под 8% не будет. Также Бутовичев подчеркнул, что отложенный спрос на недвижимость уже реализовался и в ближайшее время можно будет наблюдать только спрос, который диктует конкретный период, без ажиотажа.