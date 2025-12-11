Своих аналогов нет: Как блокировка сервисов Google ударит по россиянам
Отказ от иностранных сервисов ограничит возможности российских пользователей, заявил НСН Иван Засурский.
Некоторые сервисы Google не имеют российских аналогов, но необходимы пользователю, потому их блокировка скорее всего не будет долгой, заявил в разговоре с НСН заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ Иван Засурский.
В России могут быть заблокированы все сервисы Google. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. По его словам, это связано это с тем, что IT-гигант до сих порт хранит все персональные данные за пределами России. Подобное - серьезная угроза для страны, поскольку российский бизнес хранит в облачных сервисах практически все данные о своем финансовом состоянии. Засурский заметил, что подобное решение ограничит возможности российских пользователей.
«Китайские пользователи, например, не имеют доступа к системе Google. Я это узнал в 2014 году, когда преподавал там. Попросил студентов сделать документ, который они все вместе могли бы редактировать. Вдруг вышло, что в Китае не было такого сервиса в принципе, потому что заблокирован Google. Там доступен только поисковик Google через гонконгскую версию. Думаю, мы идем по пути Китая, когда создаем закрытую систему и постепенно отключаем иностранных провайдеров. К сожалению, это приведет к ухудшению наших сервисов и наших возможностей. Но похоже, что курс выбран, и дальше он будет неуклонно исполняться. У меня есть подозрение, что мы используем тот же софт, что и китайцы», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, в технологическом плане Россия заметно проигрывает США и Европе, однако рано или поздно скорее всего удастся договориться с зарубежными партнерами.
«У нас нет нормальных сервисов, в которых можно было совместно редактировать документы. Однако, основная проблема – искусственный интеллект. Остался только – GigaChat. «Яндекс» уже делает все на китайской основе. На Западе много искусственного интеллекта, по технологии они обгоняют. Для нас не перспективно и проигрышно отрезать себя. Однако также ситуация выглядела и в начале XX века. После революции американцы не хотели с нами сначала работать. Потом стало понятно, что мы не можем сами создать тяжелую промышленность. Европейцы нам ничего не продадут, пришлось идти на сделку с американцами. В итоге в строительстве заводов участвовали американские инженеры. Конечно, местные игроки, которые почувствовали сладость захвата новых ниш от отсутствия конкуренции на рынке, будут противодействовать. Допускаю, что будет найден разумный компромисс. В какой момент – не знаю, но ситуация не безнадежная», - заявил Засурский.
По его словам, отказ от зарубежных сервисов вряд ли будет долгим.
«Русские сервисы не так уж плохи. Просто, к сожалению, у нас нет 500 миллиардов долларов инвестировать в искусственный интеллект. Желательно, чтобы таких искусственных интеллектов было несколько, этого мы точно не можем. Поэтому мы обречены быть частью глобальной системы, договориться со всеми. С Европой это будет сложнее, чем с США. Про ненужные сервисы мы уже забыли. Но есть сервисы, которых нет в России, и их много. Нам всем нужно иметь хороший VPN. Нужно перестать притворяться, что эта история с отказом и скандалами – навсегда», - сказал
В начале декабря в России заблокировали игровую американскую платформу Roblox. При этом директор по развитию направления игровой индустрии Университета «Синергия» Михаил Пименов в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил, что на разработку отечественного аналога потребуются миллиарды рублей и не один год. Поэтому условно «завтра» замена платформе не появится.
