В России могут быть заблокированы все сервисы Google. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. По его словам, это связано это с тем, что IT-гигант до сих порт хранит все персональные данные за пределами России. Подобное - серьезная угроза для страны, поскольку российский бизнес хранит в облачных сервисах практически все данные о своем финансовом состоянии. Засурский заметил, что подобное решение ограничит возможности российских пользователей.

«Китайские пользователи, например, не имеют доступа к системе Google. Я это узнал в 2014 году, когда преподавал там. Попросил студентов сделать документ, который они все вместе могли бы редактировать. Вдруг вышло, что в Китае не было такого сервиса в принципе, потому что заблокирован Google. Там доступен только поисковик Google через гонконгскую версию. Думаю, мы идем по пути Китая, когда создаем закрытую систему и постепенно отключаем иностранных провайдеров. К сожалению, это приведет к ухудшению наших сервисов и наших возможностей. Но похоже, что курс выбран, и дальше он будет неуклонно исполняться. У меня есть подозрение, что мы используем тот же софт, что и китайцы», - сказал он.