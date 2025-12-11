«Не знаю, как там этот брянский депутат, я не бухаю на корпоративах, и никаких проблем не возникает. Это праздник для людей, радость, новогодняя атмосфера, знак признательности руководства компании своим сотрудникам. Посидеть, просто поболтать, посмеяться, повспоминать события, которые были в уходящем году, почему бы нет. Опять же, если человек податлив на всякую ерунду, то он и без корпоратива найдет повод ей заняться. Мы же не можем каждому приставить какого-то стражника. Просто надо этот флёр искушения дезавуировать. Поболтали, повеселились, а потом поехали по домам. Алкогольные сиюминутные увлечения в итоге приведут только к разочарованию, будет обман, печаль, пустота», - отметил собеседник НСН.

По словам депутата, атмосфера корпоратива зависит от самих участников, и не стоит всех огульно записывать в блудники и развратники.

«Культура отдыха у нас иногда хромает, но, думаю, приличные люди, например, стриптиз-шоу никогда не утроят. Игры с яйцами, бананами, это, скорее, «быдло-отдых», пошлость, абсолютная безвкусица. Я бываю иногда на новогодних праздниках в разных организациях, как-то без этого обходимся. Есть классные номера, кто-то поет, еще что-то делает, когда ты провел время классно, со вкусом, получаешь удовольствие. Потом ни о чем не жалеешь, наоборот вспоминаешь этот прекрасный вечер еще долгое время», - заключил Виталий Милонов.