Милонов заступился за новогодние корпоративы без «быдло-отдыха»
Приличные люди не устроят стриптиз-шоу на вечеринке коллег, заявил НСН зампред комитета Госдумы по защите семьи.
Новогодние корпоративы могут быть хорошим поводом, чтобы вспомнить все лучшее, что произошло за год, и хорошо провести время с коллегами. Об этом НСН заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.
Ранее депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов предложили не ходить на корпоративы из-за, по его мнению, «вызова семейным ценностям». Он назвал новогодние вечеринки «рассадником блуда». «Мы все знаем, как часто такие вечера, начинающиеся культурно, заканчиваются полной потерей достоинства, блудом. Это прямой вызов традиционным семейным ценностям, которые мы стараемся отстоять», - заявил Иванов изданию «Абзац».
«Не знаю, как там этот брянский депутат, я не бухаю на корпоративах, и никаких проблем не возникает. Это праздник для людей, радость, новогодняя атмосфера, знак признательности руководства компании своим сотрудникам. Посидеть, просто поболтать, посмеяться, повспоминать события, которые были в уходящем году, почему бы нет. Опять же, если человек податлив на всякую ерунду, то он и без корпоратива найдет повод ей заняться. Мы же не можем каждому приставить какого-то стражника. Просто надо этот флёр искушения дезавуировать. Поболтали, повеселились, а потом поехали по домам. Алкогольные сиюминутные увлечения в итоге приведут только к разочарованию, будет обман, печаль, пустота», - отметил собеседник НСН.
По словам депутата, атмосфера корпоратива зависит от самих участников, и не стоит всех огульно записывать в блудники и развратники.
«Культура отдыха у нас иногда хромает, но, думаю, приличные люди, например, стриптиз-шоу никогда не утроят. Игры с яйцами, бананами, это, скорее, «быдло-отдых», пошлость, абсолютная безвкусица. Я бываю иногда на новогодних праздниках в разных организациях, как-то без этого обходимся. Есть классные номера, кто-то поет, еще что-то делает, когда ты провел время классно, со вкусом, получаешь удовольствие. Потом ни о чем не жалеешь, наоборот вспоминаешь этот прекрасный вечер еще долгое время», - заключил Виталий Милонов.
Ранее тот же брянский депутат Михаил Иванов призвал ограничить продажи новогодних украшений в виде бокалов, бутылок вина и других атрибутов, связанных с употреблением алкоголя. Он также предложил ввести выплату в размере 20 тысяч рублей за вступление в брак и штраф в размере 40 тысяч рублей за развод.
Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина не поддержала последнюю инициативу. Она заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что семьям нужно помогать морально и материально, а не пугать их штрафами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Русское сердце: Стивена Сигала с фильмом про СВО пригласят на кинофестиваль
- Волочкова опровергла сообщения о разводе дочери
- Будапешт заблокировал инициативу ЕС по бессрочной заморозке российских активов
- Своих аналогов нет: Как блокировка сервисов Google ударит по россиянам
- Генсек НАТО назвал Россию прямой военной угрозой из-за ее наращивания сил
- Большой театр откроет продажи билетов по спецпрограммам на «Щелкунчик» в четверг
- Новый год – 2026: Идеи недорогих подарков для родных и коллег
- СМИ: США, Европа и Украина обсудят мирный план Трампа в субботу в Париже
- СМИ: Банки в Великобритании выступили против использования активов России
- Милонов заступился за новогодние корпоративы без «быдло-отдыха»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru