Гадание на Дурове: IT- аналитики допустили причастность РКН к новому сбою Тelegram
Проблемы в работе мессенджера могут быть связаны с замедлением, но выводы делать пока рано, заявили опрошенные НСН аналитики.
Эксперты телеком-рынка пока не могут однозначно назвать причины сбоя в работе Telegram на территории России. При этом в комментарии НСН они не исключили, что за этим стоит Роскомнадзор.
Сервис Сбой. рф фиксирует последние два дня массовые проблемы с Тelegram по всей России. Пользователи жалуются на крайне низкую скорость загрузки фото и видео, все медиафайлы отправляются с большой задержкой. Пиковое число жалоб за последние сутки зафиксированы в Адыгее, Калмыкии, Кировской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Ярославской области.
Как заявил НСН гендиректор «TelecomDaily» Денис Кусков, сейчас дать чёткую оценку ситуации невозможно.
«У нас люди сначала сталкиваются с проблемами, а уже только через несколько дней выходит официальное сообщение, что, оказывается, Роскомнадзор начал замедлять. Например, замедляли WhatsApp (принадлежит компании «Meta», признанной экстремистской и запрещенной в РФ), три дня об этом никто не знал. Причем, две недели он плохо работал, а сейчас работает очень хорошо. Аналогично с Telegram. Это может быть связано с деятельностью Роскомнадзора, а может – с проблемами самого мессенджера после обновления. Пока информации об этом нет. Если Telegram скажет, что это не его проблемы, тогда станет понятно, что это, скорее всего, РКН», - отметил эксперт.
Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков обратил внимание НСН на странности нынешней ситуации.
«Происходящее довольно необычно. Жалоб на медленную работу Telegram действительно очень много, однако ярко выраженной сильной блокировки пока нет. Жалобы поступают от всех операторов, это массовое явление. До 80% пользователей сообщают о проблемах, 15% - говорят, что у них всё хорошо. Не мог Telegram одновременно деградировать у такого большого числа пользователей из разных регионов. Скорее всего, это связано с Роскомнадзором, у которого были определенные претензии к Telegram. Однако окончательные выводы пока сделать невозможно, надо смотреть, что будет дальше», - пояснил специалист.
Денис Кусков не исключил, что российские власти в итоге заблокируют все зарубежные платформы, включая Telegram.
«Тенденция к тому, что убирают всё импортное, есть, но, когда это будет и будет ли вообще, сказать очень трудно. Однако те шаги, которые постепенно делаются с заметным постоянством, говорят о том, что такое вполне вероятно, в том числе, после Нового года», - допустил собеседник НСН.
В свою очередь Владимир Зыков отметил, что мессенджеру Павла Дурова до сих пор удавалось избегать серьёзных санкций со стороны российских властей.
«Эта платформа, в отличие от того же WhatsApp, умудрялась находиться в той части нашего правового поля, которая помогала ей выскользнуть и договориться с российскими властями. Дуров явно имеет доступ к людям, которые принимают решения. Ему удаётся договариваться с ними, что позволяет Telegram оставаться доступным в России, в том числе, благодаря этому мессенджер вышел из блокировки несколько лет назад», - отметил эксперт.
Сбои с Telegram фиксируются вне зависимости от типа интернет-соединения. Основные трудности, с которыми столкнулись пользователи, включали длительные задержки в доставке сообщений, невозможность подключения к серверам, что проявлялось в отображении статуса «Соединение...» на протяжении длительного времени.
Ранее стало известно, что новый российский мессенджер «Молния» будет запущен в начале 2026 года. Как заявил Telegram-канал «Радиоточка НСН» гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин, эта платформа не планирует заменять Telegram, а будет ориентирован на деловую и трансграничную коммуникацию.
Ранее Минцифры ограничило возможность получения кода по SMS для входа в мобильную версию портала «Госуслуги». Для этого автоматически предлагается использовать жестко навязываемый мессенджер Max. Для стационарных компьютеров возможность входа по коду из SMS сохраняется.
