«У нас люди сначала сталкиваются с проблемами, а уже только через несколько дней выходит официальное сообщение, что, оказывается, Роскомнадзор начал замедлять. Например, замедляли WhatsApp (принадлежит компании «Meta», признанной экстремистской и запрещенной в РФ), три дня об этом никто не знал. Причем, две недели он плохо работал, а сейчас работает очень хорошо. Аналогично с Telegram. Это может быть связано с деятельностью Роскомнадзора, а может – с проблемами самого мессенджера после обновления. Пока информации об этом нет. Если Telegram скажет, что это не его проблемы, тогда станет понятно, что это, скорее всего, РКН», - отметил эксперт.

Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков обратил внимание НСН на странности нынешней ситуации.

«Происходящее довольно необычно. Жалоб на медленную работу Telegram действительно очень много, однако ярко выраженной сильной блокировки пока нет. Жалобы поступают от всех операторов, это массовое явление. До 80% пользователей сообщают о проблемах, 15% - говорят, что у них всё хорошо. Не мог Telegram одновременно деградировать у такого большого числа пользователей из разных регионов. Скорее всего, это связано с Роскомнадзором, у которого были определенные претензии к Telegram. Однако окончательные выводы пока сделать невозможно, надо смотреть, что будет дальше», - пояснил специалист.

Денис Кусков не исключил, что российские власти в итоге заблокируют все зарубежные платформы, включая Telegram.