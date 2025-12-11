Генсек НАТО назвал Россию прямой военной угрозой из-за ее наращивания сил

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что на фоне масштабных вложений России в оборону ее военный потенциал заметно вырос, что, по его оценке, делает Москву непосредственной угрозой для альянса. Об этом он сказал журналистам в Берлине.

По словам Рютте, отсутствие в России сложной бюрократической системы, характерной для западных государств, позволяет Москве быстрее принимать стратегические решения и оперативно переходить к военной экономике — как, подчеркнул он, уже произошло.

Рютте: НАТО будет продолжать закупать оружие для Украины

Этот фактор, по мнению генсека, усиливает риски для европейской безопасности.

Рютте отметил, что новая система гарантий безопасности в контексте Украины должна ясно продемонстрировать России неизбежность «разрушительного» ответа со стороны союзников в случае повторения подобных действий. Он назвал это ключевым приоритетом НАТО, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:РоссияНАТО

Горячие новости

Все новости

партнеры