КОЛЛЕГИ И «ПЛОХОЙ САНТА»

Подарки для коллег – это отдельная статья расходов и отдельная головная боль, если не продумать все заранее. Сегодня многие компании устраивают корпоративы, а также проводят игру «Тайный Санта», где подарок дарится анонимно.

Примечательно, что получившая большую популярность в России игра «Тайный Санта» может спровоцировать или частично усугубить проблемы между коллегами. Об этом накануне праздника предупредила психолог Александра Миллер. Эксперт объяснила, что порой это развлечение может служить раздражителем, если человека обязывают выбирать подарок тому, с кем он поддерживает исключительно рабочие отношения. Необходимость тратить свободное время на покупку презента способна приводить к осознанию, что личные границы дарителя были нарушены, а ценовой лимит – лишь видимость равенства. Всегда будут подарки, сделанные с душой, и подарки «для галочки».

Человек всегда расстраивается не потому, что ему подарили нежеланный подарок, а потому что он сам нафантазировал о том, что ему нужно дарить, заявил НСН кандидат психологических наук Михаил Хорс.

«Когда я был молодой, лет 25-30 назад, это всё делалось с воодушевлением. Я, честно говоря, не помню каких-то нарушений личных границ, но сейчас публика другая. Тиктокеры, зумеры уж очень много придают значения своему личному времени, личным границам, которые не должны почему-то нарушаться. Можно дарить любые подарки. Человек всегда расстраивается не потому, что ему что-то подарили, а потому что он сам что-то там нафантазировал о том, что ему нужно дарить. Дед Мороз ведь тайный, всё равно никто не узнает, поэтому дарите подарки и не думайте, что кто-то там расстроился», - посоветовал психолог.

По его словам, нет смысла в том, чтобы в коллективе все дружили. Но редакция НСН все-таки верит в дружные коллективы, поэтому подготовила идеальный список подарков для коллег.

Самый главный нюанс выбора подарка в этом случае заключается в том, что кого-то из коллег вы знаете достаточно хорошо, вместе ходите на футбол, в кино или даже театры, а с кем-то просто здороваетесь и вежливо поддерживаете беседу. Психологи советуют выбирать нейтральные подарки, которые пригодятся всем вне зависимости от их интересов. В этом случае отлично подойдет любой презент, который человек может использовать на работе.

КАНЦЕЛЯРИЯ

Беспроигрышным вариантом станут любые канцелярские принадлежности: блокнот, ручка, органайзер, стикеры и так далее. Для самого делового сотрудника можно выбрать серьезный блокнот в спокойных тонах, для весельчаков – подобрать вариант со смешной надписью или рисунком. Также можно подарить всем небольшие блокноты с индивидуальной надписью: такой сувенирный подарок обойдется от 300 рублей за штуку в Москве. Еще один вариант канцелярского подарка: подарить всем блокнот или ручку, но дополнительно распечатать каждому смешное или позитивное предсказание. Не стоит забывать, что Новый год – это праздник добра и волшебства, с подарками тоже можно «чудить», не подходить к выбору слишком серьезно.

ЧТО-НИБУДЬ НА СТОЛ

В категории «что-нибудь на стол», конечно, побеждают конфеты, алкогольные напитки или фруктовые букеты и мясные сеты. Еда на Новый год – это беспроигрышный вариант для коллег, если хотите подарить «общий» подарок, а также, если уверены, что ваши товарищи готовы будут разделить съедобный подарок с вами. Как пишут в соцсетях, плюс 100 к настроению!

Если рассматривать стол в прямом смысле слова, то хорошим вариантом подарка также станет дизайнерский коврик для мыши, кружка с шутливой надписью «босс» или «друллега» , наклейка на ноутбук или компьютер, термос для чая и кофе на случай, если нет времени дойти за чашкой горячего напитка. Можно заказать на маркетплейсах красивый ланч-бокс, такой практичный подарок обойдется вам от 250 рублей за штуку. Не сомневайтесь в том, что настольный вариант подарка гарантирует успех: коллега поставит все это на свое рабочее вместо и будет каждый раз вспоминать вас добрым словом.

ШУТОЧНЫЕ ПОДАРКИ

Если в коллективе принято шутить друг на другом и смеяться не только над запросами заказчиков, лучшим подарком на Новый год станет несерьезный «мерч». Можно заказать коллегам футболки, кепки, шарфы или браслеты со смешными надписями, в которых будет содержаться название компании, ваш локальный мем с коллегами или даже «звание» конкретного коллеги. Кто-то выпивает больше всего кофе за рабочий день? Напомните ему об этом. А другой ваш коллега постоянно приходит позже всех? Подарите ему футболку с надписями: «звонок для учителя», «когда пришел, тогда и работа», «опоздал 378 раз из 365». Если кто-то из команды работает удаленно, и вы редко видите его в офисе, ему должна достаться футболка с надписью: «теперь вы знаете, как я выгляжу».

А если вы еще не успели разыграть коллег, выбирайте вариант из нашей подборки. Это станет отличным дополнением к шутливому подарку.