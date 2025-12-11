Новый год – 2026: Идеи недорогих подарков для родных и коллег
Подарок на Новый год – важнейшая часть праздника, кто-то предпочитает готовиться заранее, а кто-то – в последний момент, но все всегда обращают внимание на полезность подарка и его цену. В материале НСН - идеи подарков для детей и взрослых на любой вкус и кошелек.
Приближение Нового года подводит всех к главному вопросу: что дарить близким и не очень близким людям в этот знаменательный день. Кто-то предпочитает готовиться заранее – закупка сюрпризов за несколько недель до праздника может обойтись меньшими нервами и затратами. А кто-то стоит в очереди на кассу уже буквально за сутки до боя курантов. В материале НСН рассказываем, когда россияне начали дарить друг другу новогодние подарки, почему нужно класть их под елку, а самое главное – что подарить родителям, детям, друзьям и коллегам на Новый 2026 год.
ИСТОРИЯ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ
Россияне начали дарить подарки на Новый год еще в XVIII веке, когда Екатерина II переняла этот обычай, а к XIX веку традиция укрепилась с появлением елок, под которыми клали сладости для детей. Но массовую популярность и «советский» формат подарки (особенно сладкие) обрели в 1935-1938 годах, когда Новый год вернули как праздник.
После революции Новый год был под запретом, но в 1935 году его вернули, и традиции, связанные с Рождеством (елка, подарки, Дед Мороз), были адаптированы для нового праздника. В 1938 году появились «Кремлевские елки» с подарками для детей, а затем и массовое производство сладких подарков.
Средние траты россиян на празднование Нового года прошлой зимой накануне 2025 года превысили 64 тысяч рублей, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Больше всего денег (29 868 рублей) опрошенные потратили на подарки для близких и родных. На новогодний стол респонденты потратили 12 244 рубля. При этом на праздничный досуг было запланировано 26 536 рублей, потрачено же меньше - 22 327 рублей. Ожидаем «расценок» этого года и закупаемся подарками.
ИДЕИ ПОДАРКОВ ДЛЯ СЕМЬИ
Новый год считается главным семейным праздником, поэтому основная часть подарков приходится на самых близких: родители, вторая половинка и дети.
Родителям выбрать подарок очень легко, так как дети всегда знают их предпочтения в еде, одежде, а также хобби и «незакрытые нужды».
Самым рациональным подарком не зря признана техника. Это может быть чайник, аэрогриль для упрощения процесса готовки, увлажнитель воздуха, чтобы в прямом смысле слова улучшить атмосферу в доме, умная колонка, которая приводит старшее поколение в восторг своими умениями, блендер – чтобы готовить полезные соки и смузи.
Еще из полезного для здоровья: массажная подушка, сертификат на поход в спа-салон или на массаж, постельное белье.
Из трогательных вариантов: семейный фотоальбом с воспоминаниями, смешными и добрыми надписями, совместное путешествие куда-нибудь в теплые края или загородный домик на несколько дней, парные украшения для мамой с папой.
Для «гурманов» советуем остановиться на виниловом проигрывателе – это не просто ностальгия, но и новый тренд. Также можно подарить коллекционную книгу в дорогом переплете или поход в театр, музей, кино, ресторан, мастер- класс. В этом случае важно учитывать хобби и интересы родителей или не побояться рискнуть и подарить им новые эмоции.
ПОДАРКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Главные ценители любых праздников – это дети. Именно для них наряжаются елки, прячутся подарки и вызываются самые настоящие Деды Морозы.
Для ребенка подарок – это не просто акт любви, но еще и невероятные эмоции. Поэтому выбрать подходящий вариант, с одной стороны, легко, с другой – идей очень много, нужно учитывать мечты малыша.
Редакция НСН составила список детских подарков, которые обрадуют практически любого современного ребенка:
· игровая консоль
· настольная игра
· конструктор (с учетом интересов ребенка)
· кукла девочкам, мальчикам – машинка, классика жанра
· 3D-ручка
· магнитная доска
· кроссовки с колесиками
· меховые наушники
· сладкий подарок
· мольберт для рисования
· тюбинг
· музыкальный инструмент мечты
· игры для приставки
· машинка или вертолет на пульте управления
Психологи советуют заранее взять ребенка с собой в магазин детских товаров и отмечать, какие вещи, игрушки или канцелярские принадлежности ему особенно понравились. Сразу покупать все мечты не нужно, можно намекнуть, что этот подарок ему принесет Дед Мороз.
Конечно, важно учитывать возраст ребенка. Например, для подростков традиционным подарком стали гаджеты и дополнения к ним. Иногда ребенок копит на большую мечту – ноутбук или телефон. В таком случае можно подарить ему конверт с деньгами, подписав, что это средства в «банк его мечты».
Современным детям дарят не только гаджеты, но и автомобили, признался профессиональный Дед Мороз Владимир Синица в пресс-центре НСН.
«Как-то раз я дарил девочке от родителей бабочку, которую можно было разглядывать часами, она была металлической, но уникальной. Девочка не могла понять, как бабочка сделана. Главное качество подарка для ребенка – это именно удивление, потому что обучение – это все-таки для школы, а подарок должен удивлять… Подарков я много разных видел, от гаджетов до машин… Ребенку дарят машину за то, что он уже сдал на права. Даже такое у меня было», - отметил он.
ПОДАРКИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ
С чем ассоциируется Новый год? С уютом, домашней атмосферой, елками и огоньками. На такие праздники друзьям можно и нужно дарить разноцветные пледы, домашнюю одежду, украшения на елку, гирлянды для дополнительного освещения квартиры, а также свечи, подушки с добрыми надписями, подставки для цветов, тарелки со снеговиками и снегурочками... Этот список можно продолжать бесконечно. Главный критерий подарка: чтобы от него было тепло, и чтобы он не пополнил запасы самого дальнего ящика в квартире.
Под Новый год все магазины обычно создают отдельную «полку» для таких подарков, а специализированные торговые точки, которые предлагают товары для дома, превращаются в кладезь зимних сюрпризов. Найти достойный вариант можно на любой бюджет.
Регионы России на этот раз начали готовиться к новогодним праздникам раньше обычного. В крупных городах уже с середины октября активно украшают улицы, парки и фасады магазинов. Новогодние игрушки и украшения появились на прилавках в Москве, Туле, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде еще осенью…
Ранняя подготовка к Новому году объясняется желанием продавцов стимулировать россиян на праздничные покупки, заявил НСН эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов. Выбирать подарки становится все проще, главное – точно знать, за чем идешь, чтобы не потратить лишнюю сумму.
Ниже представим варианты подарков для друзей, которые можно условно разделить на две категории: личные и универсальные.
ЛИЧНЫЕ:
· украшение: бижутерия, серебро или золото
· аксессуар из одежды: шапка, шарф, перчатки, ремень
· книга
· блокноты, ручки, маркеры
· косметические наборы: для лица, тела, для душа, «бомбочки» для ванны
· парфюмерия, если знаете любимый аромат друга или подруги
· чехол на телефон, «гаджеты» для автомобилей
· флешки с необычным дизайном
· одежда: футболки, пижама, толстовки (обязательно выясняем размер)
· посуда, включая бокалы
· комнатное растение
· мягкие игрушки и брелоки
· постельное белье
· настольная игра
· настольная игра
· термокружка
· копилка
· зонт
· фитнес-браслет
· наушники
· картина
· тапочки
· пауэрбанк
· маска для сна
· билеты в театр, кино, сертификат на поход в ресторан
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ:
· свечи
· кофе или чай
· набор сладостей
· варенье
· букет из фруктов
· подарочный сертификат: в книжный, в магазин товаров для дома, в косметический магазин
· конверт с деньгами на «исполнение всех мечт»
· билеты в театр, кино, сертификат на поход в ресторан
· подписки на онлайн-кинотеатр
· мастер-класс: лепка из глины, рисование, пение, сомелье
КОЛЛЕГИ И «ПЛОХОЙ САНТА»
Подарки для коллег – это отдельная статья расходов и отдельная головная боль, если не продумать все заранее. Сегодня многие компании устраивают корпоративы, а также проводят игру «Тайный Санта», где подарок дарится анонимно.
Примечательно, что получившая большую популярность в России игра «Тайный Санта» может спровоцировать или частично усугубить проблемы между коллегами. Об этом накануне праздника предупредила психолог Александра Миллер. Эксперт объяснила, что порой это развлечение может служить раздражителем, если человека обязывают выбирать подарок тому, с кем он поддерживает исключительно рабочие отношения. Необходимость тратить свободное время на покупку презента способна приводить к осознанию, что личные границы дарителя были нарушены, а ценовой лимит – лишь видимость равенства. Всегда будут подарки, сделанные с душой, и подарки «для галочки».
Человек всегда расстраивается не потому, что ему подарили нежеланный подарок, а потому что он сам нафантазировал о том, что ему нужно дарить, заявил НСН кандидат психологических наук Михаил Хорс.
«Когда я был молодой, лет 25-30 назад, это всё делалось с воодушевлением. Я, честно говоря, не помню каких-то нарушений личных границ, но сейчас публика другая. Тиктокеры, зумеры уж очень много придают значения своему личному времени, личным границам, которые не должны почему-то нарушаться. Можно дарить любые подарки. Человек всегда расстраивается не потому, что ему что-то подарили, а потому что он сам что-то там нафантазировал о том, что ему нужно дарить. Дед Мороз ведь тайный, всё равно никто не узнает, поэтому дарите подарки и не думайте, что кто-то там расстроился», - посоветовал психолог.
По его словам, нет смысла в том, чтобы в коллективе все дружили. Но редакция НСН все-таки верит в дружные коллективы, поэтому подготовила идеальный список подарков для коллег.
Самый главный нюанс выбора подарка в этом случае заключается в том, что кого-то из коллег вы знаете достаточно хорошо, вместе ходите на футбол, в кино или даже театры, а с кем-то просто здороваетесь и вежливо поддерживаете беседу. Психологи советуют выбирать нейтральные подарки, которые пригодятся всем вне зависимости от их интересов. В этом случае отлично подойдет любой презент, который человек может использовать на работе.
КАНЦЕЛЯРИЯ
Беспроигрышным вариантом станут любые канцелярские принадлежности: блокнот, ручка, органайзер, стикеры и так далее. Для самого делового сотрудника можно выбрать серьезный блокнот в спокойных тонах, для весельчаков – подобрать вариант со смешной надписью или рисунком. Также можно подарить всем небольшие блокноты с индивидуальной надписью: такой сувенирный подарок обойдется от 300 рублей за штуку в Москве. Еще один вариант канцелярского подарка: подарить всем блокнот или ручку, но дополнительно распечатать каждому смешное или позитивное предсказание. Не стоит забывать, что Новый год – это праздник добра и волшебства, с подарками тоже можно «чудить», не подходить к выбору слишком серьезно.
ЧТО-НИБУДЬ НА СТОЛ
В категории «что-нибудь на стол», конечно, побеждают конфеты, алкогольные напитки или фруктовые букеты и мясные сеты. Еда на Новый год – это беспроигрышный вариант для коллег, если хотите подарить «общий» подарок, а также, если уверены, что ваши товарищи готовы будут разделить съедобный подарок с вами. Как пишут в соцсетях, плюс 100 к настроению!
Если рассматривать стол в прямом смысле слова, то хорошим вариантом подарка также станет дизайнерский коврик для мыши, кружка с шутливой надписью «босс» или «друллега» , наклейка на ноутбук или компьютер, термос для чая и кофе на случай, если нет времени дойти за чашкой горячего напитка. Можно заказать на маркетплейсах красивый ланч-бокс, такой практичный подарок обойдется вам от 250 рублей за штуку. Не сомневайтесь в том, что настольный вариант подарка гарантирует успех: коллега поставит все это на свое рабочее вместо и будет каждый раз вспоминать вас добрым словом.
ШУТОЧНЫЕ ПОДАРКИ
Если в коллективе принято шутить друг на другом и смеяться не только над запросами заказчиков, лучшим подарком на Новый год станет несерьезный «мерч». Можно заказать коллегам футболки, кепки, шарфы или браслеты со смешными надписями, в которых будет содержаться название компании, ваш локальный мем с коллегами или даже «звание» конкретного коллеги. Кто-то выпивает больше всего кофе за рабочий день? Напомните ему об этом. А другой ваш коллега постоянно приходит позже всех? Подарите ему футболку с надписями: «звонок для учителя», «когда пришел, тогда и работа», «опоздал 378 раз из 365». Если кто-то из команды работает удаленно, и вы редко видите его в офисе, ему должна достаться футболка с надписью: «теперь вы знаете, как я выгляжу».
А если вы еще не успели разыграть коллег, выбирайте вариант из нашей подборки. Это станет отличным дополнением к шутливому подарку.
ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ: КАК СЭКОНОМИТЬ НА УПАКОВКЕ
В подарке важна каждая деталь, на впечатление получателя влияет упаковка, надпись и, конечно, открытка. Открытка на Новый год – это давняя традиция, на этот праздник принято желать исполнения мечты и волшебства на новый сезон. Об этом стоит написать в открытке, отдельно выделив отличные качества вашего дорогого человека. Но чтобы сам подарок не стал уж слишком дорогим, можно сэкономить на упаковке.
Накануне праздника специализированные точки упаковок значительно повышают цены на свои услуги. Упаковка одного подарка может обойтись в 1000 рублей… Но выход всегда есть.
Первый лайфхак
В разгар новогодних закупок некоторые магазины предлагают бесплатно упаковать купленный у них подарок. Это очень выгодное предложение, от которого не стоит отказываться, даже если придется простоять в очереди от 15 до 30 минут.
Второй лайфхак
Упаковать подарок можно и своими руками, но у многих не получится сделать это красиво и аккуратно, как в магазине. В этом случае на помощь приходит индивидуальный, авторский стиль. Можно использовать украшения подарка даже старые обои, завернуть презент в них специально небрежно, чтобы это было похоже на стиль «гранж» - альтернатива во всем, а также стиль «крафт» - натуральность, простота и уникальность.
И помните, что главное в любом подарке – это внимание.
