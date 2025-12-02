Пользователи из России жалуются на сбой в работе мессенджера WhatsApp
На фоне угрозы Роскомнадзора о полной блокировке WhatsApp (принадлежит компании «Meta», признанной экстремистской и запрещенной в РФ) из-за несоблюдения российских законов, в ряде регионов России пользователи начали массово жаловаться на сбои в работе мессенджера.
По данным сервиса DownDetector, сбои затронули жителей Магаданской, Новосибирской, Омской, Ленинградской и Новгородской областей, а также Республики Адыгея. За сутки на этот ресурс поступило более 600 сообщений о неполадках. Портал «Сбой.рф» зафиксировал свыше 3200 обращений, причем наибольшее количество жалоб пришло из Москвы (27%), Новосибирской области (15%) и Санкт-Петербурга (12%).
Также известно о сбое в работе мессенджера и в других регионах. Перестала работать версия WhatsApp для компьютеров. В мобильную версию приложения сообщения не приходят.
Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что благодаря быстрому развитию российской платформы MAX процесс импортозамещения WhatsApp фактически завершён, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пользователи из России жалуются на сбой в работе мессенджера WhatsApp
- Белый дом: Трамп прекратил помощь Украине из-за коррупции
- В России поднимут плату за электроэнергию, чтобы компенсировать долги Северного Кавказа
- В Ленобласти остановился «Сапсан», следовавший в Москву
- Песков: Путину доложили о ходе ликвидации окруженных войск ВСУ под Красноармейском
- В Нижнем Новгороде чиновникам будут платить премию за доносы
- Залужный намекнул на возвращение в Украину
- Раменском днем проходили плановые отключения электричества
- СМИ: Судан предложил РФ разместить военно-морскую базу в районе Красного моря
- Нидерланды назначили «посла по навозу» после отказа от российских удобрений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru