Пользователи из России жалуются на сбой в работе мессенджера WhatsApp

По данным сервиса DownDetector, сбои затронули жителей Магаданской, Новосибирской, Омской, Ленинградской и Новгородской областей, а также Республики Адыгея. За сутки на этот ресурс поступило более 600 сообщений о неполадках. Портал «Сбой.рф» зафиксировал свыше 3200 обращений, причем наибольшее количество жалоб пришло из Москвы (27%), Новосибирской области (15%) и Санкт-Петербурга (12%).

Также известно о сбое в работе мессенджера и в других регионах. Перестала работать версия WhatsApp для компьютеров. В мобильную версию приложения сообщения не приходят.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что благодаря быстрому развитию российской платформы MAX процесс импортозамещения WhatsApp фактически завершён, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

