СМИ: Банки в Великобритании выступили против использования активов России
Банки в Великобритании раскритиковали идею передать Украине замороженные суверенные активы России. Об этом пишет Financial Times.
Один из неназванных крупных банкиров, побеседовавших с газетой, рассказал, что такой шаг сопряжён с «серьёзными юридическими рисками», также много вопросов к законности подобного решения.
«При этом британское правительство не предложило страховку от потенциальных ответных действий Москвы», - заключил он.
Ранее чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь заявил «Радиоточке НСН», что на изъятие своих активов России может ответить конфискацией имущества всех иностранных компаний, продолжающих работать в РФ.
