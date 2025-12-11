СМИ: Банки в Великобритании выступили против использования активов России

Банки в Великобритании раскритиковали идею передать Украине замороженные суверенные активы России. Об этом пишет Financial Times.

Премьер Бельгии раскритиковал план ЕС по использованию активов РФ для Украины

Один из неназванных крупных банкиров, побеседовавших с газетой, рассказал, что такой шаг сопряжён с «серьёзными юридическими рисками», также много вопросов к законности подобного решения.

«При этом британское правительство не предложило страховку от потенциальных ответных действий Москвы», - заключил он.

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь заявил «Радиоточке НСН», что на изъятие своих активов России может ответить конфискацией имущества всех иностранных компаний, продолжающих работать в РФ.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонфискацияБанкиРоссияВеликобритания

