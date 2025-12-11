Большой театр откроет продажи билетов по спецпрограммам на «Щелкунчик» в четверг

Большой театр объявил о запуске специальной продажи билетов на балет «Щелкунчик», который будет показан на Исторической сцене с 17 по 21 декабря. Как сообщили в официальном Telegram-канале учреждения, льготные программы «Молодежный (14-22)», «60 плюс» и «Для ветеранов боевых действий» стали доступны для оформления вечером 11 декабря на сайте театра.

В театре уточнили, что одновременно открыта продажа билетов по тем же программам и на ряд других декабрьских мероприятий.

Билеты на «Щелкунчик» в Большом будут продаваться только на официальном сайте театра

Среди них — концерт ко дню рождения композитора Родиона Щедрина, запланированный на 16 декабря, программа Vivere l’arte, которая пройдет 17 декабря на Новой сцене, а также премьера оперы «Сервилия» 19-21 декабря. Кроме того, зрителям предложены билеты на концерт Симфонического оркестра Большого, посвященный 100-летию премьеры фильма «Броненосец Потемкин», намеченный на 21 декабря.

В театре уточнили, что стоимость билетов по льготным программам не превышает пяти тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
ТЕГИ:СпектакльБольшой Театр

Горячие новости

Все новости

партнеры