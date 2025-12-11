Большой театр откроет продажи билетов по спецпрограммам на «Щелкунчик» в четверг
Большой театр объявил о запуске специальной продажи билетов на балет «Щелкунчик», который будет показан на Исторической сцене с 17 по 21 декабря. Как сообщили в официальном Telegram-канале учреждения, льготные программы «Молодежный (14-22)», «60 плюс» и «Для ветеранов боевых действий» стали доступны для оформления вечером 11 декабря на сайте театра.
В театре уточнили, что одновременно открыта продажа билетов по тем же программам и на ряд других декабрьских мероприятий.
Среди них — концерт ко дню рождения композитора Родиона Щедрина, запланированный на 16 декабря, программа Vivere l’arte, которая пройдет 17 декабря на Новой сцене, а также премьера оперы «Сервилия» 19-21 декабря. Кроме того, зрителям предложены билеты на концерт Симфонического оркестра Большого, посвященный 100-летию премьеры фильма «Броненосец Потемкин», намеченный на 21 декабря.
В театре уточнили, что стоимость билетов по льготным программам не превышает пяти тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Будапешт заблокировал инициативу ЕС по бессрочной заморозке российских активов
- Своих аналогов нет: Как блокировка сервисов Google ударит по россиянам
- Генсек НАТО назвал Россию прямой военной угрозой из-за ее наращивания сил
- Большой театр откроет продажи билетов по спецпрограммам на «Щелкунчик» в четверг
- Новый год – 2026: Идеи недорогих подарков для родных и коллег
- СМИ: США, Европа и Украина обсудят мирный план Трампа в субботу в Париже
- СМИ: Банки в Великобритании выступили против использования активов России
- Милонов заступился за новогодние корпоративы без «быдло-отдыха»
- Звезда «Служебного романа» одобрила отказ кинотеатров от «Аватара 3» в Новый год
- Захарова: Зеленский хочет от Запада «выборов самого себя»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru