Большой театр откроет продажи билетов по спецпрограммам на «Щелкунчик» в четверг

Большой театр объявил о запуске специальной продажи билетов на балет «Щелкунчик», который будет показан на Исторической сцене с 17 по 21 декабря. Как сообщили в официальном Telegram-канале учреждения, льготные программы «Молодежный (14-22)», «60 плюс» и «Для ветеранов боевых действий» стали доступны для оформления вечером 11 декабря на сайте театра.

В театре уточнили, что одновременно открыта продажа билетов по тем же программам и на ряд других декабрьских мероприятий.