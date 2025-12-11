Будапешт заблокировал инициативу ЕС по бессрочной заморозке российских активов

Представительство Венгрии при Евросоюзе сообщило, что Будапешт выступил против предложенных изменений процедуры заморозки российских активов, заявив об отсутствии для них правовой базы.

По словам венгерской стороны, обсуждаемое решение о продлении санкций «на некорректном юридическом основании» является попыткой обойти требование единогласия стран-членов, закреплённое в договорах ЕС. Власти Венгрии подчеркнули, что намерены и далее добиваться строгого соблюдения союзного права.