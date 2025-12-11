Захарова: Зеленский хочет от Запада «выборов самого себя»
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужны выборы в привычном понимании. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Зеленскому нужны выборы самого себя», — сказала она в ходе брифинга.
Также она добавила, что украинский лидер «жаждет остаться во власти», при шансов переизбраться легально у него нет.
Ранее Зеленский заявил, что Украина сможет провести президентские выборы уже в ближайшие месяцы, но только в случае, если западные партнёры обеспечат необходимый уровень безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Русское сердце: Стивена Сигала с фильмом про СВО пригласят на кинофестиваль
- Волочкова опровергла сообщения о разводе дочери
- Будапешт заблокировал инициативу ЕС по бессрочной заморозке российских активов
- Своих аналогов нет: Как блокировка сервисов Google ударит по россиянам
- Генсек НАТО назвал Россию прямой военной угрозой из-за ее наращивания сил
- Большой театр откроет продажи билетов по спецпрограммам на «Щелкунчик» в четверг
- Новый год – 2026: Идеи недорогих подарков для родных и коллег
- СМИ: США, Европа и Украина обсудят мирный план Трампа в субботу в Париже
- СМИ: Банки в Великобритании выступили против использования активов России
- Милонов заступился за новогодние корпоративы без «быдло-отдыха»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru