Захарова: Зеленский хочет от Запада «выборов самого себя»

«Зеленскому нужны выборы самого себя», — сказала она в ходе брифинга.

Также она добавила, что украинский лидер «жаждет остаться во власти», при шансов переизбраться легально у него нет.

Ранее Зеленский заявил, что Украина сможет провести президентские выборы уже в ближайшие месяцы, но только в случае, если западные партнёры обеспечат необходимый уровень безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».