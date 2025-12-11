Захарова: Зеленский хочет от Запада «выборов самого себя»

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужны выборы в привычном понимании. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Песков: Россия и США не обсуждали заявление Зеленского о готовности к выборам

«Зеленскому нужны выборы самого себя», — сказала она в ходе брифинга.

Также она добавила, что украинский лидер «жаждет остаться во власти», при шансов переизбраться легально у него нет.

Ранее Зеленский заявил, что Украина сможет провести президентские выборы уже в ближайшие месяцы, но только в случае, если западные партнёры обеспечат необходимый уровень безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

