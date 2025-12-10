В Госдуме призвали создать в РФ контролируемый аналог Roblox

Комментируя предложение Общественной палаты создать аналог платформы, он указал, что данная инициатива «абсолютно своевременна и логична».

По его словам, в настоящее время Roblox превратился в пространство, где «ребёнок остаётся один на один с огромным массивом непроверенного пользовательского контента». Российская же альтернатива должна стать «безопасной, прозрачной и управляемой цифровой средой».

«Где контент проходит реальную модерацию, где исключены попытки вовлечения в противоправные действия, где родители и госорганы имеют инструменты контроля и оперативного реагирования», — заключил парламентарий.

Ранее директор по развитию направления игровой индустрии Университета «Синергия» Михаил Пименов заявил «Радиоточке НСН», что на разработку отечественного Roblox потребуются миллиарды рублей и не один год.

