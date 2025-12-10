В Госдуме призвали создать в РФ контролируемый аналог Roblox
России нужен собственный аналог Roblox, но контролируемый госорганоми. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
Комментируя предложение Общественной палаты создать аналог платформы, он указал, что данная инициатива «абсолютно своевременна и логична».
По его словам, в настоящее время Roblox превратился в пространство, где «ребёнок остаётся один на один с огромным массивом непроверенного пользовательского контента». Российская же альтернатива должна стать «безопасной, прозрачной и управляемой цифровой средой».
«Где контент проходит реальную модерацию, где исключены попытки вовлечения в противоправные действия, где родители и госорганы имеют инструменты контроля и оперативного реагирования», — заключил парламентарий.
Ранее директор по развитию направления игровой индустрии Университета «Синергия» Михаил Пименов заявил «Радиоточке НСН», что на разработку отечественного Roblox потребуются миллиарды рублей и не один год.
