СМИ: США, Европа и Украина обсудят мирный план Трампа в субботу в Париже

Генсек НАТО назвал альянс «следующей целью» России СМИ: В США обсуждают идею группы пяти государств, в которую могли бы войти Китай и Россия Специалисты устраняют последствия прорыва трубопровода в Петербурге Новогодний бюджет россиян вырос на 13% до 37 тыс. рублей Диетолог рассказала, что пальмовое масло мешает усвоению кальция у детей