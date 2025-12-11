СМИ: США, Европа и Украина обсудят мирный план Трампа в субботу в Париже

Высокопоставленные представители США намерены провести в субботу в Париже закрытые переговоры с делегациями Украины, Франции, Германии и Великобритании, сообщили источники Axios.

По данным собеседников портала, встреча призвана согласовать позиции стран по мирной инициативе президента Дональда Трампа, которую Вашингтон продвигает как основу для урегулирования конфликта вокруг Украины.

Участники консультаций, как утверждается, попытаются выработать общий подход к американскому предложению, которое администрация Трампа ранее описывала как новый план по достижению прекращения боевых действий.

Источники подчеркивают, что речь идет о предварительных политических контактах, цель которых — оценить перспективы принятия документа ключевыми сторонами, передает «Радиоточка НСН».

