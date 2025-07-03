В Биробиджане произошел взрыв газа в жилой пятиэтажке

Взрыв газа прогремел в жилом многоэтажном доме в Биробиджане. Об этом сообщило управление МЧС по Еврейской автономной области.

Инцидент произошел на улице Набережной. По данным МЧС, хлопок прозвучал в пятиэтажном газифицированном доме.

«Мужчина, проживавший в квартире, где произошел хлопок бытового газа, передан медикам», - указали в ведомстве.

Уточняется, что пострадавший получил ожоги конечностей. На месте взрыва работают десять пожарных и три единицы техники.

Ранее взрыв прогремел в пятиэтажке в городе Ивдель Свердловской области, два человека погибли, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МЧСВзрыв Газа

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