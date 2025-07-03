В Биробиджане произошел взрыв газа в жилой пятиэтажке
Взрыв газа прогремел в жилом многоэтажном доме в Биробиджане. Об этом сообщило управление МЧС по Еврейской автономной области.
Инцидент произошел на улице Набережной. По данным МЧС, хлопок прозвучал в пятиэтажном газифицированном доме.
«Мужчина, проживавший в квартире, где произошел хлопок бытового газа, передан медикам», - указали в ведомстве.
Уточняется, что пострадавший получил ожоги конечностей. На месте взрыва работают десять пожарных и три единицы техники.
Ранее взрыв прогремел в пятиэтажке в городе Ивдель Свердловской области, два человека погибли, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин поручил ввести налоговые льготы для ИТ-компаний с госучастием
- Футболист сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в ДТП
- Карпин: Зарплаты футболистов в РФ завышены минимум на 50%
- Посвященная Дню семьи, любви и верности праздничная программа пройдет на Поклонной горе
- У островов Токара в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
- Служащий в зоне СВО мэр Оренбурга ушел в отставку
- В Биробиджане произошел взрыв газа в жилой пятиэтажке
- ФСБ: В Петербурге задержали пытавшуюся заложить бомбу девушку
- ПВО сбила беспилотник в Самарской области
- Умер экс-мэр Улан-Удэ Геннадий Айдаев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru