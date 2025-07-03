Посвященная Дню семьи, любви и верности праздничная программа пройдет на Поклонной горе
Бесплатные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, пройдут в Музее Победы 5 и 6 июля. Гости музея смогут принять участие в соревнованиях, мастер-классах и квестах, также посетители смогут посетить интерактивные площадки и музыкальную программу на 80 площадках с элементами исторической реконструкции. Мероприятия проводятся в рамках программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический».
В частности, взрослых и детей ждет квест «Вперед к Победе», участники которого получат памятные призы и лучше узнают историю своей страны. Кроме того, в различных локациях гостей встретят реконструкторы в военной форме 1940-х годов. Также посетители музея смогут поучаствовать в увлекательном квизе по серии книг «Великие люди великой страны» от издательства «Эксмо».
Музей также представит обширную концертную программу. На Поклонной горе выступят участники и победители Всероссийского фестиваля «Душа баяна», артисты продюсерского центра Voytenko.pro, артисты Москонцерта и юные актеры Музыкального театра «На Поклонке».
Также гости музея посетят выставку парашютов, выставку артефактов времен Великой Отечественной войны, сыграют в городки и шахматы, познакомятся с московскими военными вузами. Возле метро будет открыта фотозона с военным автомобилем 1940-х годов, а экскурсоводы Музея Победы проведут бесплатные автобусные и пешие экскурсии по Поклонной горе.
Праздничная программа проводится при поддержке московского правительства. Генеральные информационные партнеры проекта — телерадиокомпания «Звезда», радиостанция «НАШЕ Радио», НСН, медиахолдинг АО «Москва Медиа», газета «Аргументы Недели», медиахолдинг «ФедералПресс», медиахолдинг «Вечерняя Москва», Информационное агентство «Мангазея», РИА «Победа РФ».
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