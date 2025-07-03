Мишустин поручил ввести налоговые льготы для ИТ-компаний с госучастием
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по налоговым льготам для ИТ-компаний с государственным участием, соответствующую работу предстоит провести Минфину и Минцифры. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Глава кабмина дал соответствующее поручение по итогам прошедшей в Нижнем Новгороде конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
Министерства до конца III квартала подготовят предложения по изменениям в Налоговый кодекс и порядок аккредитации организаций, ведущих деятельность в сфере информационных технологий. Для ИТ-компаний с долей прямого или косвенного участия государства выше 50% будет предусмотрена «возможность воспользоваться профильными налоговыми льготами при соответствии определенным условиям».
Ранее Михаил Мишустин заявил, что до конца года в России подготовят дорожную карту по переходу на отечественный софт для проектирования в строительной отрасли, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru