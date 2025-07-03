У островов Токара в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировали у островов Токара в Японии. Об этом сообщили в Главном метеорологическом управлении страны.

По данным сейсмологов, очаг располагался на глубине 20 километров. Максимальная сила землетрясения составила 6 по принятой в Японии семибалльной шкале.

Угрозы цунами на фоне сейсмособытия нет, сведений о жертвах и разрушениях не приводится.

Между тем в правительстве Японии предупредили о возможности разрушительного «мегаземлетрясения» в ближайшие несколько лет. Специалисты прогнозируют опасную сейсмоактивность в регионах префектур Осака, Вакаяма, Кумамото, Миядзаки, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеЯпония

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