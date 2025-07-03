Футболист сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в ДТП

Игрок сборной Португалии по футболу и английского клуба «Ливерпуль» Диогу Жота погиб в результате ДТП. Об этом сообщает Marca.

Спортсмену было 28 лет.

По данным издания, авария произошла в провинции Самора в Испании близ муниципалитета Паласьос-де-Санабрия. Автомобиль футболиста сошел с трассы и загорелся. Жота ехал в авто вместе со своим 26-летним братом Андре.

Диогу Жота родился в Порту, начал карьеру в клубе «Гондомар», позже выступал в том числе за мадридский «Атлетико», «Порту», а в 2020 году присоединился к английскому «Ливерпулю». В 2019-м игрок дебютировал в составе футбольной сборной Португалии, участвовал в чемпионате мира 2022 года и первенствах Европы в 2020-м и 2024-м.

Ранее стало известно, что в аварии в Башкирии погиб многократный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников. Спортсмену было 40 лет, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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