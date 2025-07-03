Служащий в зоне СВО мэр Оренбурга ушел в отставку

Мэр Оренбурга Сергей Салмин, который служит в зоне специальной военной операции, подал в отставку. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

Как отметил Салмин, он направил обращение депутатам оренбургского горсовета, в котором попросил «поддержать его в решении прекратить полномочия на посту главы города».

«Совсем скоро заканчивается мой добровольческий контракт с Минобороны, и я для себя принял решение его продлить. Не могу я оставить своего командира, вверенное мне подразделение и своих товарищей», - подчеркнул мэр.

Сергей Салмин занимал пост главы Оренбурга с марта 2022 года. В феврале 2025-го чиновник ушел в зону СВО на шесть месяцев, обязанности градоначальника исполнял первый замглавы Оренбурга.

Ранее в отставку ушел мэр Махачкалы Юсуп Умавов, напоминает RT.

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ФОТО: Пресс-служба администрации Оренбурга
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