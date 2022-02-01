СМИ сообщили об учениях «Сбера» на фоне угрозы технологических санкций США

Ранее СМИ сообщили, что США могут ввести запрет на экспорт микросхем в случае «вторжения» России на Украину. Отмечалось, что американские власти уже предупредили производителей о готовящихся мерах, пишут Известия.

«Коммерсантъ» отмечает, что правительство обеспокоено информацией о возможных ограничениях поставок микроэлектроники и рассматривает возможные сценарии на этот случай. Также власти изучают варианты действий при отключении российских предприятий от поддержки иностранного софта. По данным газеты, «Сбер» планирует масштабную закупку серверов и систем хранения данных.

В крупных финансовых организациях, в том числе самом «Сбере», ВТБ, Газпромбанке, Промсвязьбанке и Альфа-банке не стали отвечать на вопросы об учениях. В компании Nvidia, разрабатывающей графические процессоры и системы на чипе, так же не предоставили комментариев.

В свою очередь, в Минцифры отметили, что анализ устойчивости ИТ-инфраструктуры и оценка возможных рисков — «стандартная практика» для бизнеса.

