СМИ сообщили об учениях «Сбера» на фоне угрозы технологических санкций США
«Сбер» провел технологические учения, в ходе которых смоделировал отключение инфраструктуры информационных технологий банка от поддержки зарубежных поставщиков программного обеспечения. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в правительстве и на рынке вычислительной техники.
Ранее СМИ сообщили, что США могут ввести запрет на экспорт микросхем в случае «вторжения» России на Украину. Отмечалось, что американские власти уже предупредили производителей о готовящихся мерах, пишут Известия.
«Коммерсантъ» отмечает, что правительство обеспокоено информацией о возможных ограничениях поставок микроэлектроники и рассматривает возможные сценарии на этот случай. Также власти изучают варианты действий при отключении российских предприятий от поддержки иностранного софта. По данным газеты, «Сбер» планирует масштабную закупку серверов и систем хранения данных.
В крупных финансовых организациях, в том числе самом «Сбере», ВТБ, Газпромбанке, Промсвязьбанке и Альфа-банке не стали отвечать на вопросы об учениях. В компании Nvidia, разрабатывающей графические процессоры и системы на чипе, так же не предоставили комментариев.
В свою очередь, в Минцифры отметили, что анализ устойчивости ИТ-инфраструктуры и оценка возможных рисков — «стандартная практика» для бизнеса.
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