«Зависимы и уязвимы»: В России оценили выход на рынок «отечественных» компьютеров

Профессор Антон Серго рассказал, что в начале 21 века в России уже пытались создавать «отечественную» технику.

Спрос на компьютеры с российскими компонентами может увеличится не из-за патриотизма, а из-за доступной цены и хорошего качества. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил профессор, доктор юридических наук, президент компании «Интернет и право» Антон Серго.

Ранее стало известно, что в текущем году на розничном рынке впервые начнут продавать компьютеры, которые полностью собраны из российских комплектующих. Серго считает, что это делается в рамках импортозамещения.

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«Скорее всего речь будет идти не о супермощных компьютерах, а о компьютерах средней мощности, доступных массовому потребителю, потому что именно на них делается основной рынок. Это хорошая инициатива при попытке подъема нашей технологической отрасли и импортозамещения. Дай Бог, если будет достаточно высокий уровень надежности комплектующих. Это по крайней мере позволит в какой-то степени провести импортозамещение, потому что сейчас понятно, что у нас вся высокотехнологичная сфера завязана на иностранных поставщиках и производителях. В этом смысле мы абсолютно зависимы и уязвимы», - отметил он.

Профессор рассказал, что в нашей стране уже «было несколько попыток создания условно российских компьютеров из иностранных комплектующих».

«Например, в нулевые собирались ноутбуки. Но, к сожалению, все эти проекты в последствии немного не выдержали конкуренции с иностранными производителями. В том числе периодически страдал вопрос качества отечественной продукции. Хочется надеяться, что сейчас эти проблемы будут преодолены», - добавил он.

При этом, по его словам, рост спроса на отечественную продукцию возможен только в случае положительного соотношения «цена-качество».

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«Возможно, скоро россияне начнут отдавать предпочтение отечественным компьютерам, но это будет не из соображений патриотизма, а из соображений надежности и цены. Она является ключевым фактором. Если за те же деньги отечественная техника дешевле и так же надежна, то вполне можно быть "патриотом"», - заключил Серго.

Ранее ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что на продолжительность работы смартфона напрямую влияет качество его внутренних компонентов.

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Фото: РИА Новости
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