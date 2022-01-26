«Зависимы и уязвимы»: В России оценили выход на рынок «отечественных» компьютеров

«Скорее всего речь будет идти не о супермощных компьютерах, а о компьютерах средней мощности, доступных массовому потребителю, потому что именно на них делается основной рынок. Это хорошая инициатива при попытке подъема нашей технологической отрасли и импортозамещения. Дай Бог, если будет достаточно высокий уровень надежности комплектующих. Это по крайней мере позволит в какой-то степени провести импортозамещение, потому что сейчас понятно, что у нас вся высокотехнологичная сфера завязана на иностранных поставщиках и производителях. В этом смысле мы абсолютно зависимы и уязвимы», - отметил он.

Профессор рассказал, что в нашей стране уже «было несколько попыток создания условно российских компьютеров из иностранных комплектующих».

«Например, в нулевые собирались ноутбуки. Но, к сожалению, все эти проекты в последствии немного не выдержали конкуренции с иностранными производителями. В том числе периодически страдал вопрос качества отечественной продукции. Хочется надеяться, что сейчас эти проблемы будут преодолены», - добавил он.

При этом, по его словам, рост спроса на отечественную продукцию возможен только в случае положительного соотношения «цена-качество».