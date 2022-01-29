Белый дом: Санкции США не нацелены против граждан России

Новые санкции в отношении России, которые США и союзники могут ввести в случае эскалации на Украине, направлены на нанесение ущерба экономике и снижение промышленного потенциала РФ, но не против россиян. Об этом заявил сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Питер Харрелл.

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«Мы не можем анонсировать все шаги, но намерения в данном случае заключаются в том, чтобы со временем снизить промышленный потенциал России и сократить производственные мощности, а не в том, чтобы действовать против обычных российских потребителей», - цитирует Харрелла Reuters.

Сотрудник СНБ подчеркнул, что ограничения должны привести к «непосильным финансовым издержкам» для крупных финансовых институтов РФ, спровоцировать инфляцию, отток капитала и разорение банков. Кроме того, в Вашингтоне намерены ввести «ряд довольно широких экспортных ограничений», которые в среднесрочной и долгосрочной перспективе ослабят промышленный потенциал России. Сотрудник Белого дома отметил, что Евросоюз примет аналогичные шаги.

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