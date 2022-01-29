Белый дом: Санкции США не нацелены против граждан России

«Мы не можем анонсировать все шаги, но намерения в данном случае заключаются в том, чтобы со временем снизить промышленный потенциал России и сократить производственные мощности, а не в том, чтобы действовать против обычных российских потребителей», - цитирует Харрелла Reuters.

Сотрудник СНБ подчеркнул, что ограничения должны привести к «непосильным финансовым издержкам» для крупных финансовых институтов РФ, спровоцировать инфляцию, отток капитала и разорение банков. Кроме того, в Вашингтоне намерены ввести «ряд довольно широких экспортных ограничений», которые в среднесрочной и долгосрочной перспективе ослабят промышленный потенциал России. Сотрудник Белого дома отметил, что Евросоюз примет аналогичные шаги.

