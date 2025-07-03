ФСБ: В Петербурге задержали пытавшуюся заложить бомбу девушку

ФСБ предотвратила теракт в Санкт-Петербурге, задержана девушка, пытавшаяся заложить взрывное устройство под машину сотрудника оборонного предприятия. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

По данным ведомства, гражданка России 2002 года рождения пыталась заложить бомбу по заданию украинских спецслужб. Фигурантка в июне 2024 года установила контакт с представителем Киева и выразила готовность участвовать в диверсионно-террористической деятельности в обмен на содействие в выезде и получении гражданства одного из государств Евросоюза. Как уточнили в ФСБ, девушка ранее выполняла задания спецслужб Украины: наносила проукраинские надписи в общественных местах в Московском регионе, а также пыталась совершить поджог на объекте железнодорожной инфраструктуры.

Против россиянки возбудили уголовное дело о покушении на теракт, незаконном приобретении и хранении взрывчатки. Фигурантку заключили под стражу.

Ранее в Петербурге задержали женщину за сбор данных о российских военных и членах их семей, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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