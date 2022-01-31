«Вкладывать и надеяться»: Аналитик указал на бесполезность компьютерного производства в России
Достойная российская компьютерная техника вряд ли появится через два-три года, заявил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.
Компьютерная техника в России на сегодняшний день никак не может составить конкуренцию ведущим мировым производителям, государству необходимо вкладывать деньги в развитие этого направления, чтобы исправить ситуацию, заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Руководство МВД не одобрило работу серверов ведомства на процессорах российского производства «Эльбрус» компании МЦСТ. Замглавы МВД Виталий Шулика отметил, что серверы на процессоре «Эльбрус 8С» не поддерживают загрузку операционной системы с носителей информации, что не позволяет обеспечить «достаточный уровень отказоустойчивости программно-аппаратных комплексов».
«Тут нужно понимать, что процессоры, которые выпускаются в России, пока еще не смогли составить конкуренцию ведущим мировым производителям. Создать за несколько лет конкурентоспособный процессор или комплектующие практически невозможно. Поэтому государство взяло на себя политику внедрения российского производства, его поддержки. Но раньше двух-трех лет вряд ли в этом вопросе что-то сдвинется в хорошую сторону», - сказал Кусков.
Аналитик подчеркнул, что государству следует вкладывать деньги и в частный бизнес, чтобы создать конкурентоспособное производство.
«На сегодняшний момент плюсы наших процессоров – ими занимаются. Это, наверное, единственный плюс. Понятно, что легче купить процессор Intel, который давно уже себя показал на мировом рынке. Но тогда у нас и на сегодняшний момент, и в будущем не будет ничего собственного. Но, допустим, система хранения данных уже делается на отечественном оборудовании. Что касается других моментов, например технологии пятого поколения, то Ростех должен представить оборудование не позднее 2023 года. Но пока непонятно, сможет ли он с этим справиться. Нам остается только работать в этом направлении, вкладывать финансовые средства. Как частному бизнесу, так и государству. Остается надеется на то, что мы сможем создать конкурентоспособное производство», - резюмировал Кусков.
Ранее профессор, доктор юридических наук, президент компании «Интернет и право» Антон Серго в беседе с НСН отмечал, что спрос на компьютеры с российскими компонентами может увеличиться из-за доступной цены и хорошего качества.
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