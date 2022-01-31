«Вкладывать и надеяться»: Аналитик указал на бесполезность компьютерного производства в России

Аналитик подчеркнул, что государству следует вкладывать деньги и в частный бизнес, чтобы создать конкурентоспособное производство.

«На сегодняшний момент плюсы наших процессоров – ими занимаются. Это, наверное, единственный плюс. Понятно, что легче купить процессор Intel, который давно уже себя показал на мировом рынке. Но тогда у нас и на сегодняшний момент, и в будущем не будет ничего собственного. Но, допустим, система хранения данных уже делается на отечественном оборудовании. Что касается других моментов, например технологии пятого поколения, то Ростех должен представить оборудование не позднее 2023 года. Но пока непонятно, сможет ли он с этим справиться. Нам остается только работать в этом направлении, вкладывать финансовые средства. Как частному бизнесу, так и государству. Остается надеется на то, что мы сможем создать конкурентоспособное производство», - резюмировал Кусков.

Ранее профессор, доктор юридических наук, президент компании «Интернет и право» Антон Серго в беседе с НСН отмечал, что спрос на компьютеры с российскими компонентами может увеличиться из-за доступной цены и хорошего качества.

