Над Самарской и Белгородской областями сбили три беспилотника ВСУ

Три беспилотника ВСУ самолетного типа нейтрализовали над двумя регионами России, передает Минобороны.

«С 8.00 мск до 10.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата», — отмечается в сообщении.

Военное ведомство уточнило, что два дрона сбили в Самарской области, один – в Белгородской.

Ранее Росавиация временно ограничила работу аэропорта Самары для обеспечения безопасности полетов, пишет RT. Позже меры были отменены, в период действия ограничений на запасные аэродромы отправили два самолета.

