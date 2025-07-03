Над Самарской и Белгородской областями сбили три беспилотника ВСУ
Три беспилотника ВСУ самолетного типа нейтрализовали над двумя регионами России, передает Минобороны.
«С 8.00 мск до 10.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата», — отмечается в сообщении.
Военное ведомство уточнило, что два дрона сбили в Самарской области, один – в Белгородской.
Ранее Росавиация временно ограничила работу аэропорта Самары для обеспечения безопасности полетов, пишет RT. Позже меры были отменены, в период действия ограничений на запасные аэродромы отправили два самолета.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Россия пока не обсуждала детали мирного меморандума с Украиной
- В Курской области погиб заместитель главкома ВМФ Гудков
- Умер радиоведущий Михаил Антонов
- Армия России освободила Меловое и Разино
- Швеция выделит Украине $157 млн на военную помощь
- Над Самарской и Белгородской областями сбили три беспилотника ВСУ
- Россиянам посоветовали спать в обеденный перерыв на работе
- Мишустин поручил ввести налоговые льготы для ИТ-компаний с госучастием
- Футболист сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в ДТП
- Карпин: Зарплаты футболистов в РФ завышены минимум на 50%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru