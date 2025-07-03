Карпин: Зарплаты футболистов в РФ завышены минимум на 50%

Зарплаты футболистов в России завышены, считает главный тренер футбольного клуба «Динамо» и сборной страны Валерий Карпин. Об этом он заявил в интервью РБК.

По словам специалиста, в Европе угас интерес к российским игрокам, потому что в стране «просто-напросто стали больше платить». Как отметил Карпин, зарплаты футболистов в РФ завышены «на 50% минимум».

Тренер указал, что при уменьшении финансирования футбола от государственных компаний рынок станет реальным, зарплаты тренеров и игроков снизятся и «не будет вздутия цен».

Ранее Валерий Карпин подписал контракт с «Динамо», соглашение рассчитано до 2028 года, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЗарплатыФутболВалерий Карпин

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