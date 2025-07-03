Россиянам посоветовали спать в обеденный перерыв на работе
Сон в обеденный перерыв на работе может положительно сказаться на эффективности труда россиян. Об этом заявила заведующая кафедрой «Владельческое управление» Международного НИИ проблем управления Раиса Донская в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила эксперт, обеденный перерыв — это свободное время, которое сотрудник может использовать по своему усмотрению. Сон в этот период, даже короткий сон, поможет восстановить энергию, снизить ошибки и повысить концентрацию.
«В офисах часто отсутствуют оборудованные зоны отдыха, из-за чего сотрудники «тихо дремлют» на рабочих местах, что не всегда можно считать полноценным перерывом. Вместе с тем некоторые компании уже создают специальные пространства для отдыха», — подчеркнула Донская, добавив, что такой заботливый подход стоит приветствовать.
Эксперт отметила, что короткий сон в середине дня просто реализовать при дистанционной работе. Такой отдых может повысить продуктивность во второй половине дня, когда внимание и концентрация падают при сильной усталости. Даже 20–30 минут сна могут значительно улучшить состояние человека, но при этом подобная практика должна вписываться в организацию рабочего процесса.
Ранее врач-терапевт и превентолог Виктор Лишин предупредил, что хронический дефицит сна может провоцировать сокращение объемов ключевых участков мозга, которые отвечают за память, внимание и пространственную ориентацию.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам посоветовали спать в обеденный перерыв на работе
- Мишустин поручил ввести налоговые льготы для ИТ-компаний с госучастием
- Футболист сборной Португалии и «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в ДТП
- Карпин: Зарплаты футболистов в РФ завышены минимум на 50%
- Посвященная Дню семьи, любви и верности праздничная программа пройдет на Поклонной горе
- У островов Токара в Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
- Служащий в зоне СВО мэр Оренбурга ушел в отставку
- В Биробиджане произошел взрыв газа в жилой пятиэтажке
- ФСБ: В Петербурге задержали пытавшуюся заложить бомбу девушку
- ПВО сбила беспилотник в Самарской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru