В «Росатоме» считают возможным появление самосознания у ИИ в ближайшие 10 лет

Самосознание у искусственного интеллекта может появиться в ближайшие 10 лет, заявил один из создателей российского квантового компьютера, советник гендиректора государственной корпорации «Росатом» Руслан Юнусов, передает ТАСС.

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При этом, по его словам, это может появиться не только на квантовом компьютере, который похож на ассоциативную модель мозга человека, но и на обычном на кремниевых процессорах в случае увеличения его мощности.

«Это действительно может произойти», - добавил Юнусов.

Ранее Марк Цукерберг рассказал о работе Meta (запрещена и признана экстремистской в России) над созданием подобного человеку ИИ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоссияИскусственный ИнтеллектКомпьютерыРосатом

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