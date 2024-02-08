В «Росатоме» считают возможным появление самосознания у ИИ в ближайшие 10 лет

При этом, по его словам, это может появиться не только на квантовом компьютере, который похож на ассоциативную модель мозга человека, но и на обычном на кремниевых процессорах в случае увеличения его мощности.

«Это действительно может произойти», - добавил Юнусов.

Ранее Марк Цукерберг рассказал о работе Meta (запрещена и признана экстремистской в России) над созданием подобного человеку ИИ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

