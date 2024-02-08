В «Росатоме» считают возможным появление самосознания у ИИ в ближайшие 10 лет
Самосознание у искусственного интеллекта может появиться в ближайшие 10 лет, заявил один из создателей российского квантового компьютера, советник гендиректора государственной корпорации «Росатом» Руслан Юнусов, передает ТАСС.
При этом, по его словам, это может появиться не только на квантовом компьютере, который похож на ассоциативную модель мозга человека, но и на обычном на кремниевых процессорах в случае увеличения его мощности.
«Это действительно может произойти», - добавил Юнусов.
Ранее Марк Цукерберг рассказал о работе Meta (запрещена и признана экстремистской в России) над созданием подобного человеку ИИ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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