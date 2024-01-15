Названы вакансии, где стали требовать навыки работы с ИИ

Аналитик, программист, редактор, копирайтер и UI/UX-дизайнер входят в топ-5 позиций, которые содержат пожелания к наличию навыков работы с искусственным интеллектом (ИИ), рассказал основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в интервью НСН.

Ранее сообщалось, что развитие искусственного интеллекта может положительно сказаться на росте мировой экономики, однако существует риск сокращения количества рабочих мест и усиления неравенства в мире. Об этом говорится в статье директора Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой. Захаров отметил, что в компаниях растет число вакансий, где приветствуется умение работать с нейросетями.