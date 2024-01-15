Названы вакансии, где стали требовать навыки работы с ИИ
Разговоры о том, что с развитием искусственного интеллекта начнется безработица, не имеют под собой никаких оснований, отметил в эфире НСН основатель SuperJob Алексей Захаров.
Аналитик, программист, редактор, копирайтер и UI/UX-дизайнер входят в топ-5 позиций, которые содержат пожелания к наличию навыков работы с искусственным интеллектом (ИИ), рассказал основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в интервью НСН.
Ранее сообщалось, что развитие искусственного интеллекта может положительно сказаться на росте мировой экономики, однако существует риск сокращения количества рабочих мест и усиления неравенства в мире. Об этом говорится в статье директора Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой. Захаров отметил, что в компаниях растет число вакансий, где приветствуется умение работать с нейросетями.
«Интерес работодателей к ИИ/нейросетям есть. Вакансий, содержащих пожелания к наличию навыков работы с ИИ/нейросетями, больше всего в IT-компаниях, геймдеве, онлайн-образовании, маркетинговых агентствах и финансовых организациях. Топ-5 позиций, содержащих пожелания к наличию навыков работы с ИИ/нейросетями: программист, UI/UX-дизайнер, аналитик, копирайтер, редактор/корректор», - сказал Захаров.
При этом, по его словам, разговоры о том, что с развитием ИИ начнется безработица, не имеют под собой никаких оснований.
«Разговоры про то, что ИИ кого-то заменит и начнется безработица, это все в пользу бедных и от полного непонимания процессов, происходящих на рынке труда сегодня, вчера и десять лет назад. Когда-то были разговоры о том, что фотошоп лишит работы всех дизайнеров – не лишил. Также говорили, что развитие интернета уничтожит почтальонов, а в результате у нас в десять тысяч раз больше почтальонов, чем было десять лет назад. Общемировая история говорит, что появление новых технологий меняет рынок труда, но не приводит к тому, что людям становится нечем заняться или исчезают какие-то профессии», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что искусственный интеллект со временем освободит людей от необходимости работать. Он выразил уверенность, что наступит момент, когда люди смогут работать по желанию, для «личного удовлетворения», передает «Радиоточка НСН».
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