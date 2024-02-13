ИИ нашёл элементы плагиата в фильме «Мастер и Маргарита»

Искусственный интеллект, который разработан российскими учёными из Томска, выявил признаки плагиата в последней экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В лидирующем в отечественном кинопрокате фильме обнаружены сюжетные линии, совпадающие с другой картиной.

Об этом сообщил «Российской газете» директор Центра долгосрочного прогнозирования НТР и СЭР Института экономических стратегий РАН Евгений Гарин. Он утверждает, что анализ фона картины режиссера Михаила Локшина свидетельствует о прямых заимствованиях из фильма «Игры Разума» Рона Ховарда.

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Как пояснил Гарин, Мастер, как и Джон Нэш из «Игр Разума», представляются в фильмах в качестве людей, страдающих галлюцинациями. События, в которых они участвуют по сюжету, кажутся зрителям воображаемыми. Есть и другие параллели.

По словам Гарина, томские инженеры-разработчики ИИ проанализировали все российские эпосы и бестселлеры и пришли к выводу, что всех их связывает только один сюжет – «украденная невеста». Кроме того, ИИ счёл любовную линию романа «Мастер и Маргарита» переносом сюжета «Анны Карениной» в 30-е годы XX века.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина сохраняет лидерство в прокате по России и СНГ третьи выходные подряд. Он собрал за предыдущие четыре дня 338 млн рублей.

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ФОТО: Пресс-служба «Атмосфера кино»
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