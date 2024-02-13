«Носителей все меньше»: Якутский режиссер Бурнашев призвал ИИ сохранить родной язык
Якутский режиссер Степан Бурнашев заявил НСН, что 80% полнометражных фильмов снимаются на якутском языке.
Якутский режиссер Степан Бурнашев в эфире НСН призвал использовать искусственный интеллект для сохранения национального языка.
Ранее стало известно, что в Якутии в рамках проекта «Ийэ тылгын харыстаа» («Сохрани родной язык») Арктического государственного института культуры и искусств и Национальной библиотеки РС(Я), разработанного в рамках программы «Приоритет-2030», планируют запустить проект по сохранению якутского языка с помощью искусственного интеллекта.
«Я еще не слышал о такой инициативе, но, безусловно, отношусь к ней положительно! Она поможет распространить и использовать якутский язык. Носителей якутского языка с каждым годом становится все меньше, их осталось около 250 тысяч. Искусственный интеллект точно принесет пользу, но вот правильно ли мы распорядимся полученным результатом – это уже другой вопрос. Что касается популяризации якутского языка в кино, то у нас 80% полнометражных фильмов снимаются на якутском языке. Конечно же, это помогает язык сохранять и популяризировать», - сказал собеседниц НСН.
Ранее Бурнашев в интервью «Радиоточке НСН» рассказал, что онлайн-платформы не смогут лишить зрителей традиционных кинотеатров, поскольку просмотр фильмов на большом экране остается частью отдельной культуры. При этом для привлечения зрителей в кинотеатры важно создавать качественный контент.
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