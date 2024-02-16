Ракова: Более 350 медицинских датасетов для разработчиков искусственного интеллекта создали в Москве

Специалисты Центра диагностики и телемедицины московского Департамента создали первый открытый набор данных по компьютерной томографии головного мозга, который включает КТ-исследования, дополнительную клиническую и техническую информацию. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, новый уникальный датасет по внутричерепным кровоизлияниям стал последней разработкой среди обезличенных наборов данных для оценки и тестирования нейросетей в столице.

«Он содержит полные результаты 800 КТ-исследований головного мозга и важные с клинической точки зрения признаки, учет которых может помочь сделать поиск патологий эффективнее. На сегодняшний день наши специалисты создали свыше 350 таких датасетов, среди них 68 в открытом доступе. Это помогает в разработке качественных сервисов искусственного интеллекта во всей стране», — указала Ракова.

Подобный набор данных будет полезен разработчикам систем автоматического анализа КТ для определения наличия переломов костей черепа, внутричерепных кровоизлияний, оценки типа по локализациям и множественности. Всего в Москве создано более 350 таких наборов данных. Все открытые датасеты размещены на платформе mosmed.ai, они могут использоваться при самотестировании нейросетей для поиска признаков патологий различных анатомических областей.

Главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Депздрава, глава Центра диагностики и телемедицины ДЗМ Юрий Васильев отметил пользу базы данных с наборами изображений, таблицами с разметкой, текстовыми заключениями рентгенологов и сведениями о видах кровоизлияний, патологиях, технических характеристиках.

«Внутричерепные кровоизлияния – это опасный патологический процесс, своевременное и точное обнаружение которого поможет назначить лечение и ограничить повреждение головного мозга, что повысит шансы пациента на выздоровление. Такие алгоритмы полезны, так как подходы к терапии пациента в основном зависят не только от факта кровоизлияния, но и от его локализации и объема», — подчеркнул специалист.

Сервисы компьютерного зрения для лучевой диагностики, которые появляются в Москве, сначала действуют в режиме эксперимента, ознакомиться с их оценкой можно с помощью матрицы зрелости, которая помогает медорганизациям в выборе лучших решений. Нейросети используются в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в работу медучреждений города. Проект реализует с 2020 года комплекс социального развития столицы на базе Центра диагностики и телемедицины при поддержке Департамента информационных технологий.

