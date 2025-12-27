Более 50 стран осудили решение Израиля признать независимость Сомалиленда
В Египте, Турции, Сомали и Джибути, а также в Африканском союзе (объединяющем порядка 50 государств) не поддержали решение Израиля признать независимость Сомалиленда, сообщает РБК.
В МИД Сомали назвали заявление Израиля «незаконным», а также подчеркнули, что признание независимости северного региона является «преднамеренным посягательством на суверенитет» страны.
Накануне премьер‑министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о признании независимости Республики Сомалиленд. По его словам, это решение соотносится с духом Соглашений Авраама, которые были заключены при содействии бывшего президента США Дональда Трампа.
Ранее премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али заявил, что обратился к России, США, Китаю, а также к европейским и африканским партнерам с просьбой о посредничестве в диалоге между Эфиопией и Эритреей по вопросу выхода страны к Красному морю, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
