В ГД потенциал исламского банка оценили в 1 трлн рублей

Ранее на открытии представительского центра AAOIFI в Казани он предположил, что 2026 году в России может появиться исламский банк. При этом в разговоре с НСН Аксаков уточнил, что РФ уже ведет переговоры по этому вопросу с арабскими странами.

«Мы ведем переговоры с партнерами из арабских стран и уже встретили довольно большую заинтересованность. Это будут как представители российского бизнеса, так и арабского. Интерес есть. Более того, мы уже обговаривали конструкции самой главной организации исламского банка в России, а дочернего банка — в одной из арабских стран», - отметил он.

По его словам, потенциал организации, в том числе и на внутреннем рынке, будет велик.