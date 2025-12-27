В ГД потенциал исламского банка оценили в 1 трлн рублей
Председатель совета Ассоциации банков РФ Анатолий Аксаков в эфире НСН рассказал, что главная организация исламского банка будет находиться в России, а дочерняя — в какой-нибудь арабской стране.
Россия ведет переговоры по созданию исламского банка с представителями арабских стран, его потенциал в РФ оценивают в более чем 1 трлн рублей, и наработки поддерживают крупные игроки внутреннего рынка, в том числе «Сбер». Об этом в беседе с НСН заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков РФ Анатолий Аксаков.
Ранее на открытии представительского центра AAOIFI в Казани он предположил, что 2026 году в России может появиться исламский банк. При этом в разговоре с НСН Аксаков уточнил, что РФ уже ведет переговоры по этому вопросу с арабскими странами.
«Мы ведем переговоры с партнерами из арабских стран и уже встретили довольно большую заинтересованность. Это будут как представители российского бизнеса, так и арабского. Интерес есть. Более того, мы уже обговаривали конструкции самой главной организации исламского банка в России, а дочернего банка — в одной из арабских стран», - отметил он.
По его словам, потенциал организации, в том числе и на внутреннем рынке, будет велик.
«Принцип исламского банка — это беспроцентные кредиты, соучастие в реализации проектов, их софинансирование. Доход получается от совместного финансового участия в реализации проектов. Эта практика есть во всем мире. Потенциал в России, по оценкам специалистов, — более 1 трлн рублей. У нас есть активное взаимодействие со "Сбером". Это очень профессиональная организация. Более того, я возглавляю комитет по исламскому банкингу при ассоциации, а моим заместителем является представитель "Сбера"», - заключил собеседник НСН.
Исламский банкинг часто называют партнерским финансированием. Это деятельность на финансовом рынке в соответствии с нормами шариата и исламской этики, в основе которой лежит принцип партнерства банка и его клиентов в распределении прибыли и убытка. Некоторые задачи исламского банкинга заключаются в запрете ссудного процента, предполагающих неопределенность контрактов, финансовых спекуляций и чрезмерного риска.
В России эксперимент по исламскому банкингу стартовал 1 сентября 2023 года и изначально был рассчитан на два года. Тогда его внедрили в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. В июле 2025-го президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении этого эксперимента на три года — до 1 сентября 2028-го, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее арбитражный управляющий Феликс Амаров в интервью НСН рассказал, что объем выдачи кредитных карт в России сократился из-за снижения экономической активности населения, вызванного геополитикой, роста процедур банкротств и высоких платежей по кредитам.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ГД потенциал исламского банка оценили в 1 трлн рублей
- СМИ выяснили, сколько смогут заработать Фоменко и Леонидов на группе «Секрет»
- Российские системы ПВО сбили 36 БПЛА ВСУ над Брянской областью
- Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу
- СМИ: На воспитанника ЦСКА Адамса напали в Звенигороде
- Минобороны: Купянск находится под контролем ВС РФ
- «Контроль, рисование, йога»: Психолог объяснила, как бороться с тревогой
- СМИ: Киркоров планирует заработать миллионы за концерт в Абу-Даби
- Союз театральных деятелей России создаст благотворительный фонд помощи артистам
- В России введут единый формат тестирования мигрантов на знание языка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru