Российские системы ПВО сбили 36 БПЛА ВСУ над Брянской областью

Российские средства ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников над территорией Брянской области, сообщили в российском оборонном ведомстве.

Над Россией сбили семь украинских беспилотников

В Минобороны РФ отметили, что такое количество БПЛА ПВО сбили с 13 по 15 часов.

Ранее в МО РФ сообщили, что минувшей ночью 27 декабря российские военные поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, и предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
