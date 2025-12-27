Российские системы ПВО сбили 36 БПЛА ВСУ над Брянской областью
27 декабря 202515:57
Российские средства ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников над территорией Брянской области, сообщили в российском оборонном ведомстве.
В Минобороны РФ отметили, что такое количество БПЛА ПВО сбили с 13 по 15 часов.
Ранее в МО РФ сообщили, что минувшей ночью 27 декабря российские военные поразили объекты энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, и предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ГД потенциал исламского банка оценили в 1 трлн рублей
- СМИ выяснили, сколько смогут заработать Фоменко и Леонидов на группе «Секрет»
- Российские системы ПВО сбили 36 БПЛА ВСУ над Брянской областью
- Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу
- СМИ: На воспитанника ЦСКА Адамса напали в Звенигороде
- Минобороны: Купянск находится под контролем ВС РФ
- «Контроль, рисование, йога»: Психолог объяснила, как бороться с тревогой
- СМИ: Киркоров планирует заработать миллионы за концерт в Абу-Даби
- Союз театральных деятелей России создаст благотворительный фонд помощи артистам
- В России введут единый формат тестирования мигрантов на знание языка
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru