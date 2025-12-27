СМИ: На воспитанника ЦСКА Адамса напали в Звенигороде

В подмосковном Звенигороде в буфете «ДеньНочь» произошло нападение на бывшего воспитанника ЦСКА — Лайонела Адамса. Как сообщает Telegram-канала «Mash на спорте», на спортсмена набросилась группа из 10 человек.

Инцидент начался со словесной перепалки, которая быстро переросла в насилие: один из нападавших достал пистолет и выстрелил в футболиста, после чего остальные принялись избивать его.

Очевидцы оперативно вызвали бригаду скорой помощи. Медики оказали пострадавшему первую помощь на месте и незамедлительно доставили его в больницу. В результате медицинского обследования у Адамса были выявлены следующие травмы: пулевое ранение в область бедра и рваная рана губы.

Лайонел Адамс выступал за ЦСКА в период с 2010 по 2012 год. Также в послужном списке футболиста значатся выступления за клубы «КАМАЗ» и «Енисей».

ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
