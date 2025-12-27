СМИ: На воспитанника ЦСКА Адамса напали в Звенигороде
В подмосковном Звенигороде в буфете «ДеньНочь» произошло нападение на бывшего воспитанника ЦСКА — Лайонела Адамса. Как сообщает Telegram-канала «Mash на спорте», на спортсмена набросилась группа из 10 человек.
Инцидент начался со словесной перепалки, которая быстро переросла в насилие: один из нападавших достал пистолет и выстрелил в футболиста, после чего остальные принялись избивать его.
Очевидцы оперативно вызвали бригаду скорой помощи. Медики оказали пострадавшему первую помощь на месте и незамедлительно доставили его в больницу. В результате медицинского обследования у Адамса были выявлены следующие травмы: пулевое ранение в область бедра и рваная рана губы.
Лайонел Адамс выступал за ЦСКА в период с 2010 по 2012 год. Также в послужном списке футболиста значатся выступления за клубы «КАМАЗ» и «Енисей».
Ранее мужчина напал с ножом на двоих прохожих в Москве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: На воспитанника ЦСКА Адамса напали в Звенигороде
- Минобороны: Купянск находится под контролем ВС РФ
- «Контроль, рисование, йога»: Психолог объяснила, как бороться с тревогой
- СМИ: Киркоров планирует заработать миллионы за концерт в Абу-Даби
- Союз театральных деятелей России создаст благотворительный фонд помощи артистам
- В России введут единый формат тестирования мигрантов на знание языка
- Двое человек погибли в утонувшем автомобиле в Якутске
- СМИ: Мел Гибсон снимает сиквел ленты «Страсти Христовы» камерами IMAX
- В Белоруссии в ДТП с автобусом «Москва-Брест» погибла женщина
- Мишустин назначил главой Роскадастра Татьяну Громову
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru