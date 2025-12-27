Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу
Порядка 50% россиян не будут смотреть новогодние шоу, подсчитали аналитики медиахолдинга Rambler&Co для РИА Новости.
Среди тех, кто интересуется таким контентом, 31% предпочтёт классику на федеральных каналах, 8% — онлайн-версии «огоньков» прошлых лет, 7% — проекты независимых студий, 4% — стримы и спецвыпуски блогеров.
Большинство смотрящих воспринимают шоу как фоновый контент. Около четверти смотрят фрагментами, 10% — целиком, ещё 10% откладывают просмотр.
Главные причины просмотра: для 55% — ощущение традиции, для 37% — привычка, для 6% — радость от появления звёзд, для 2% — чувство «общего действия». В исследовании участвовали 2 069 интернет-пользователей.
Ранее глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина рассказала НСН, что в новогодние каникулы не нужно полностью отказываться от застолья с оливье, но количество сладкого и алкоголя лучше контролировать, чтобы не набрать пару лишних килограммов.
