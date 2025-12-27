Половина россиян откажется от просмотра новогодних шоу

Среди тех, кто интересуется таким контентом, 31% предпочтёт классику на федеральных каналах, 8% — онлайн-версии «огоньков» прошлых лет, 7% — проекты независимых студий, 4% — стримы и спецвыпуски блогеров.

Большинство смотрящих воспринимают шоу как фоновый контент. Около четверти смотрят фрагментами, 10% — целиком, ещё 10% откладывают просмотр.

Главные причины просмотра: для 55% — ощущение традиции, для 37% — привычка, для 6% — радость от появления звёзд, для 2% — чувство «общего действия». В исследовании участвовали 2 069 интернет-пользователей.

