Эксперт по гаджетам назвал некритичным дефекты алюминиевого корпуса новых iPhone

Корпуса новых iPhone 17, действительно, не очень прочные, но это некритично, так как у новых моделей есть много технологических плюсов, например, улучшенные камеры. Об этом в беседе с НСН заявил блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).

Ранее СМИ писали, что владельцы Pro-версий iPhone стали массово публиковать фотографии устройств с множеством дефектов. Речь идет о новых 17-х моделях гаджета. Дело в том, что в новой линейке заменили титан на алюминий, который оказался очень уязвимым. Петухов подтвердил, что новые модели iPhone, действительно, портятся в определенных местах, но, по словам специалиста, повреждения некритичные.