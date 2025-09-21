Эксперт по гаджетам назвал некритичным дефекты алюминиевого корпуса новых iPhone
Блогер Wylsacom в эфире НСН отметил, что новый iPhone Air стал «глотком свежего воздуха» для пользователей благодаря своему тонкому корпусу.
Корпуса новых iPhone 17, действительно, не очень прочные, но это некритично, так как у новых моделей есть много технологических плюсов, например, улучшенные камеры. Об этом в беседе с НСН заявил блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).
Ранее СМИ писали, что владельцы Pro-версий iPhone стали массово публиковать фотографии устройств с множеством дефектов. Речь идет о новых 17-х моделях гаджета. Дело в том, что в новой линейке заменили титан на алюминий, который оказался очень уязвимым. Петухов подтвердил, что новые модели iPhone, действительно, портятся в определенных местах, но, по словам специалиста, повреждения некритичные.
«Мы одними из самых первых в мире успели провести скретч тест, и моя ожидания не подтвердились. Честно говоря, я думал, что будет еще хуже. Криминала я не вижу. Алюминий — достаточно мягкий материал, конечно, проигрывает стали и титану. У 17 Pro и Pro Мax весь корпус сделан как цельный элемент алюминия. Поэтому у него есть места, особенно, где острые грани, которые при определенном воздействии будут и царапаться, и получать повреждения. Но мы все это проходили еще во времена iPhone 5. Тогда он вообще был черного цвета, что на контрасте очень бросалось в глаза. Если человек боится, что его телефон будет подвержен, во-первых, он может выбрать сильвер версию (серебряную – прим. НСН), которая сделана из неокрашенного алюминия — это будет не так видно, — и, конечно, использовать чехол», - заметил он.
Блогер также перечислил плюсы и минусы технических характеристик новых iPhone.
«Классические обновление: представляют из себя набор улучшений. В первую очередь, это новый процессор, во-вторых, — улучшение камер. В Pro и Pro Мax версиях это новый телеобъектив, который теперь имеет два фокусных расстояния 100 и 200 мм без потери качества. Также новая фронтальная камера с квадратным сенсором, что позволяет менять соотношение сторон без поворота телефона. К тому же у Pro и Pro Мax впервые появилась испарительная камера, которая нужна для рассеивания тепла. В целом переход на алюминий в том числе был обусловлен тем, что он в десятки раз лучше рассеивает тепло, чем сталь и титан. И, таким образом, корпус телефона выполняет роль своеобразного радиатора. На солнце телефон будет меньше греться и под высокими нагрузками тоже показывает себя с лучшей стороны», - рассказал он.
Петухов добавил, что новый iPhone 17 можно назвать телефоном без недостатков.
«iPhone 17, как будто, вообще лишился всех недостатков. Ему тоже прокачали камеры и наконец-то поставили промоушн экран, то есть он теперь поддерживает 120 Гц. Поэтому, я думаю, что iPhone 17 можно сейчас смело называть iPhone без недостатков. Главное, что и базовый iPhone 17, и Pro, и Pro Мax версии, несмотря, например, на переход на алюминий, уже ощущаются очень узнаваемыми устройствами. Потому что фактически со времен iPhone 12, когда появился дизайн с плоскими гранями, он немного изменялся, но в целом — это одно и то же. Поэтому если человек меняет телефон раз в два-три года — он все равно получит тот же опыт. Поэтому для людей, которые часто меняют телефоны, iPhone Air — это глоток свежего воздуха», - объяснил специалист.
При этом, по его словам, iPhone Air стал необычным гаджетом для продвинутых пользователей.
«iPhone Air — специфический, с компромиссами. Один динамик, очень тонкий корпус (5,6 мм), но батарейка, по текущим реалиям — не самая выдающаяся. И одна камера — мы уже привыкли, что в устройствах с ценником больше тысячи долларов их минимум две. Но у iPhone Air камера может снимать в нескольких режимах, и это нивелирует недостатки. Но один динамик — это тоже, как будто, откат в прошлое, потому что со времен iPhone 7 мы уже привыкли к тому, что в телефонах стереодинамики. Не нашли места для второго. iPhone Air — это странное устройство, которое практически полностью состоит из батареи, а телефон обитает где-то в верхней части, как раз около камеры. Инженерно это очень интересно, а практически — на любителя, но в руке лежит очень приятно», - заключил собеседник НСН.
Ранее ведущий аналитик «Mobile Research Group» Эльдар Муртазин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что новое обновление iOS 26 можно смело устанавливать на все модели айфонов.
