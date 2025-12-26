Нилов: В Госдуме не обсуждают введение шестидневки в России

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов не обсуждает идею перехода на шестидневную рабочую неделю в России. Об этом заявил руководителя комитета Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости.

По словам парламентария, по этому вопросу нет законопроекта.

«Есть законопроект о сокращении рабочего дня до 6 часов в день, о сокращении рабочей пятницы... сокращении для отдельных категорий: для многодетных, для одиночек и так далее», - заявил Нилов.

Депутат считает, что в РФ нельзя вводить шестидневную рабочую неделю, так как это нагрузка на организм. По словам Нилова, следует стремиться к тому, чтобы россияне меньше работали и тратили больше времени «на себя, на родных, на близких, на спорт, на здоровье, на досуг».

Ранее академик РАН, заместитель главы Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что России следует перейти на шестидневную рабочую неделю, пишет «Свободная пресса».

