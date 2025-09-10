Новые айфоны получились такими, как и предсказывали авторы сливов и утечек, а вот наушники смогли удивить, заявил НСН ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.

Накануне Apple представила iPhone 17, базовая модель получила увеличенный до 6,3 дюйма дисплей с частотой 120 Гц. Его можно будет зарядить на 50% всего за 20 минут. Но пользователи активно обсуждают другую новинку от компании - AirPods Pro 3. Они получат функцию перевода с нескольких языков в режиме реального времени. По словам разработчиков, у наушников также появится улучшенная система шумоподавления и модернизированная акустическая архитектура. Корнейчук уверен, что новинки привлекут россиян, несмотря на ограниченные функции.