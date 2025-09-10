Россияне скупят новые наушники от Apple, несмотря на ограниченный функционал
В AirPods Pro 3 с функцией перевода в реальном времени не будет русского языка, но россияне все равно заинтересуются новинкой, заявил НСН Илья Корнейчук.
Новые айфоны получились такими, как и предсказывали авторы сливов и утечек, а вот наушники смогли удивить, заявил НСН ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук.
Накануне Apple представила iPhone 17, базовая модель получила увеличенный до 6,3 дюйма дисплей с частотой 120 Гц. Его можно будет зарядить на 50% всего за 20 минут. Но пользователи активно обсуждают другую новинку от компании - AirPods Pro 3. Они получат функцию перевода с нескольких языков в режиме реального времени. По словам разработчиков, у наушников также появится улучшенная система шумоподавления и модернизированная акустическая архитектура. Корнейчук уверен, что новинки привлекут россиян, несмотря на ограниченные функции.
«Новые айфоны получились такими, как и предсказывали авторы сливов и утечек. Так что медиа были готовы к тому, что покажет Apple. Я согласен со многими экспертами в том, что Live Translation – это, пожалуй, самая полезная функция, показанная на прошедшей презентации. В новых AirPods будет доступен перевод с разных языков в реальном времени. Не знаю, будет ли работать эта функция в России, или будет, но с дополнительными сложностями, вопрос в том, что русский язык в ней не поддерживается в принципе пока. Это революционная функция, работающая без помощи рук, она основана на технологиях Apple Intelligence. Она доступна на английском, французском, немецком, португальском и испанском языках, а к концу года она станет доступна ещё на четырёх языках: итальянском, японском, корейском и упрощённом китайском», - рассказал он.
Несмотря на языковой нюанс, Корнейчук спрогнозировал хорошие продажи именно по наушникам.
«Когда это может измениться? Тут два варианта: либо когда изменится геополитический фон, либо если в ходе естественного процесса эволюции сервиса в него будет добавляться все больше и больше языков, включая русский. Сложно сделать прогноз по продажам новых смартфонов. Очевидно, что фанбаза Apple новинки наверняка приобретет. Наушники же станут очевидным подарком для существующих владельцев Apple, так что я думаю, что их продажи могут быть очень хорошими», - добавил собеседник НСН.
В этом году точно будет ажиотаж вокруг новых iPhone 17, однако дефицита гаджетов в России ожидать не стоит, сказал в эфире НСН блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).
