«Боятся потерять»: Apple «неофициально» согласится устанавливать на устройства RuStore
Илья Корнейчук заявил НСН, что окончательная потеря российского рынка для Apple будет кошмаром, такой сценарий сейчас невозможно представить.
Компания Apple официально будет отрицать переговоры с российскими властями, но в итоге пойдет на уступки по установке приложения RuStore на айфоны, заявил ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в разговоре с НСН.
Между российскими властями и Apple ведутся переговоры о возможности установки приложения RuStore на айфоны. Об этом SHOT заявил депутат ГД Антон Горелкин. По его словам, Apple — «не отморозки», компания регулярно оплачивает все штрафы и уважительно относится к российским законам, поэтому есть все шансы, что и отечественный магазин с приложениями в скором времени появится на устройствах бренда. Корнейчук предположил, чем может закончиться эта история.
«Цель любой коммерческой компании – максимизация своей собственной прибыли. Компания может пожертвовать своими интересами и отказаться от какого-то рынка только тогда, когда вмешивается государство. Для Apple российский рынок не прям огромный, но существенный. Мы наблюдаем иррациональное поведение западных компаний. Но если говорим о крупных компаниях, они не уходят с концами. Apple – это компания, которая уже сотрудничает с китайскими регуляторами, взаимодействует с европейскими. В ЕС им тоже дают определенные предписания, которые они вынуждены исполнять. Почему бы им не подчиниться российскому законодательству тоже? Они понимают, что это рынок, с которым им предстоит работать. Пока официального решения нет, Apple официально может отрицать переговоры, но, в конце концов, мы можем увидеть приложения на их устройствах», - отметил он.
По его словам, окончательная потеря российского рынка для Apple будет кошмаром, компания этого не допустит.
«Представим просто гипотетическую ситуацию, которая очень маловероятна…Если Apple и Google громко хлопнут дверью и заблокируют все телефоны на территории России, мы будем вынуждены переходить на альтернативы – Huawei, например, а затем на «Аврору». Сначала это будет болезненно, а через пять лет все привыкнут. Пройдет десять лет и выяснится, что у нас здесь вырос наш собственный конкурент, отечественное решение, а данные с этих гаджетов никуда не утекают. И никакие сервисы нам больше будут не нужны, это кошмар для крупных корпораций. Сейчас мы понимаем, что возвращение всех компаний произойдет одновременно, все будет зависеть от политических решений государств», - заключил собеседник НСН.
В список обязательных для предустановки на смартфоны и планшеты в 2025 году включены 19 приложений. В него вошли такие программы, как поисковик, навигаторы, почтовый клиент, приложения для соцсетей, голосовой помощник, мессенджер, платежная система «Мир», портал «Госуслуги» и магазин приложений RuStore, передает «Радиоточка НСН».
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