«Боятся потерять»: Apple «неофициально» согласится устанавливать на устройства RuStore

«Цель любой коммерческой компании – максимизация своей собственной прибыли. Компания может пожертвовать своими интересами и отказаться от какого-то рынка только тогда, когда вмешивается государство. Для Apple российский рынок не прям огромный, но существенный. Мы наблюдаем иррациональное поведение западных компаний. Но если говорим о крупных компаниях, они не уходят с концами. Apple – это компания, которая уже сотрудничает с китайскими регуляторами, взаимодействует с европейскими. В ЕС им тоже дают определенные предписания, которые они вынуждены исполнять. Почему бы им не подчиниться российскому законодательству тоже? Они понимают, что это рынок, с которым им предстоит работать. Пока официального решения нет, Apple официально может отрицать переговоры, но, в конце концов, мы можем увидеть приложения на их устройствах», - отметил он.

По его словам, окончательная потеря российского рынка для Apple будет кошмаром, компания этого не допустит.

«Представим просто гипотетическую ситуацию, которая очень маловероятна…Если Apple и Google громко хлопнут дверью и заблокируют все телефоны на территории России, мы будем вынуждены переходить на альтернативы – Huawei, например, а затем на «Аврору». Сначала это будет болезненно, а через пять лет все привыкнут. Пройдет десять лет и выяснится, что у нас здесь вырос наш собственный конкурент, отечественное решение, а данные с этих гаджетов никуда не утекают. И никакие сервисы нам больше будут не нужны, это кошмар для крупных корпораций. Сейчас мы понимаем, что возвращение всех компаний произойдет одновременно, все будет зависеть от политических решений государств», - заключил собеседник НСН.

В список обязательных для предустановки на смартфоны и планшеты в 2025 году включены 19 приложений. В него вошли такие программы, как поисковик, навигаторы, почтовый клиент, приложения для соцсетей, голосовой помощник, мессенджер, платежная система «Мир», портал «Госуслуги» и магазин приложений RuStore, передает «Радиоточка НСН».

